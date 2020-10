Žiarskym hygienikom pomáhajú aj dobrovoľníci. Premiér oznámil celoplošné testovanie (+VIDEO)

Pozrite si video, ako vyzerá a funguje antigénový rýchlotest.

17. okt 2020 o 14:19 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. V okrese Žiar nad Hronom pribudlo za piatok (16.10.) 19 prípadov nakazených koronavírusom, v okrese Žarnovica 14 a v okrese Banská Štiavnica 9.

Na celom Slovensku do štatistík za tento deň zapísali 1 968 nakazených ľudí, laboratóriá urobili takmer 12-tisíc testov.

V krajine tiež pribudlo šesť potvrdených úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19, spolu na ňu od začiatku sledovania štatistík umrelo 88 ľudí.

V Žiari sa viac testuje

Tento týždeň evidujú viac pozitívnych prípadov v štatistikách v porovnaní s predchádzajúcim obdobím aj v žiarskom regióne.

Podľa slov regionálnej hygieničky Evy Striežovej však za tým nie je len zhoršujúca sa epidemiologická situácia.

"Musím pripomenúť, že sa zvýšila kapacita testovania mobilného odberového miesta v Žiari nad Hronom ako aj to, že sa testuje každý pracovný deň. Tým sa, samozrejme, zvyšuje aj podiel pozitívnych testov," komentovala.

Za najčastejšie zdroje nákazy označila ohnisko v nemocnici, rodinné kontakty, kontakty priateľov či rodinné oslavy.

Epidemiológom pomáhajú aj dobrovoľníci

Na dohľadávaní kontaktov sa aktuálne podieľa 5 pracovníčok oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom.

Jedna sa tiež pravidelne zúčastňuje odberov na mobilnom odberovom mieste a vykonáva celú administratívu v súvislosti s odbermi.

"Vypomáhajú nám aj dve zamestnankyne nášho úradu z iného oddelenia, máme dvoch dobrovoľníkov, ktorí pracujú 10 hodín týždenne," priblížila súčasné kapacity hygienikov Striežová.

Dodala tiež, že v prípade kontinuálneho nárastu chorých budú pri dohľadávaní kontaktov vypomáhať aj dvaja vojaci a môžu tiež požiadať o dobrovoľníkov zastrešených Banskobystrickým samosprávnym krajom.

Testovanie vo volebných miestnostiach

Slovensko čaká o dva týždne aj celoplošné testovanie obyvateľov na koronavírus. Oznámil to v sobotu premiér Igor Matovič (OĽaNO). Testovanie by sa malo uskutočniť počas dvoch po sebe nasledujúcich víkendov.

Už budúci víkend plánujú pilotne testovať v rizikových okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a zrejme aj Bardejov.

Testovať sa bude antigénovými testami. Režim bude pripomínať voľby, ľudia by mali smerovať do volebných miestností, kde sú zvyknutí voliť - len s občianskym preukazom. Testy budú pre ľudí bezplatné, zaplatí ich štát.

Tí ľudia, ktorých testy budú mať pozitívny výsledok, by mali ostať v desaťdňovej domácej karanténe aj so svojimi blízkymi. Podľa Matoviča by táto logisticky náročná operácia, na ktorej sa budú podieľať aj Ozbrojené sily SR, mala, v prípade, že sa na nej zúčastní čo najviac obyvateľov krajiny, priniesť výrazné zníženie nárastu chorých.