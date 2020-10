STEFE Zvolen s.r.o. informuje

V meste Kremnica sa spustilo vykurovanie.

19. okt 2020 o 11:33

Od 25.9.2020 STEFE Zvolen s.r.o. spustilo kúrenie v meste Kremnica z dôvodu nízkych vonkajších teplôt a pandemickej situácie. Na niektoré z najčastejšie kladených otázok našich odberateľov hlavne v prechodnom období na jeseň reagujeme aj v tomto článku.

Na začiatku vykurovania sa odberatelia najčastejšie pýtajú, tak ako každý rok, na zavzdušnené radiátory. Aby sa radiátory plynule odvzdušňovali aj mimo vykurovacieho obdobia, je potrebné po skončení kúrenia, na začiatku júna, naplno otvoriť termostatické ventily. Po spustení kúrenia si treba na hlavici nastaviť požadovaný stupeň. Niekedy je vo vykurovacom systéme viac vzduchu (z dôvodu spustenia systému pri výmene radiátorov, výmene rozvodov v dome, výmene stúpačkových ventilov,...). Vtedy pre rýchlejšie odvzdušnenie je vhodné dohodnúť na dispečingu ( 0918 733733, 0800 700777 ) vypnutie obehového čerpadla na 1 - 2 hodiny a počas vypnutia čerpadla otvoriť všetky termostatické hlavice na problematickej stúpačke, alebo dome naplno a potom odvzdušniť radiátory na vrchných poschodiach.

Častou otázkou je aj to, prečo kúrime tak, že je celý radiátor studený, prípadne je teplá len časť radiátora. Prietok vykurovacieho média cez radiátory je závislý od nastaveného stupňa na termostatickej hlavici a skutočnej teploty v miestnosti. Pri nastavenom 3. stupni je spravidla žiadaná teplota v miestnosti 20 +- 2 °C. To znamená, že ak je skutočná teplota v miestnosti okolo 20 °C a mám nastavený 3. stupeň, tak je ventil zatvorený a radiátor je studený. Pri poklese teploty v miestnosti pod 20 °C sa ventil otvorí. Prietok vykurovacieho média je tým väčší, čím je väčší rozdiel medzi žiadanou teplotou nastavenou na hlavici a skutočnou teplotou v miestnosti. Zistíme to, ak vetráme pri otvorenom ventile na radiátore. Ak je pri nastavení hlavice na 3. stupeň skutočná teplota v miestnosti nižšia ako 17 °C, radiátor je studený a stúpačky sú teplé, potom je pravdepodobne v sedle ventilu usadená nečistota a je potrebné ventil prečistiť.

Ďalšou otázkou býva že prečo nekúrime, lebo stúpačka v mojom byte je studená. To, že je stúpačka v mojom byte studená, neznamená, že do objektu nedodávame teplo. Stúpačkové rúry sú studené vtedy, keď sú všetky ventily na radiátoroch na poschodiach nad mojím bytom zatvorené. Ak otvorím ventil na radiátore v mojom byte, tak začne kúriť, aj keď je stúpačka nad radiátorom studená.

Občas sa ľudia pýtajú, prečo sa v určitú časť dňa kúri, alebo nekúri. To, či sa v daný okamih dodáva teplo na ÚK závisí od vonkajšej teploty a od nastavenia vypínacej teploty v riadiacom systéme. Cez deň ( spravidla 5:00 - 22:00 hod) je vypínacia teplota nastavená prevažne na 13 až 15 °C. Ak vonkajšia teplota dosiahne nastavenú hodnotu, kúrenie sa automaticky vypne a pri poklese vonkajšej teploty pod nastavenú hodnotu sa opäť zapne. V noci ( spravidla 22:00 - 5:00 hod ) býva nastavený režim útlmu kúrenia s vypínacou teplotou 8 až 10 °C. Podobne ako cez deň sa aj v noci pri vyššej vonkajšej teplote ako je nastavená vypínacia teplota kúrenie automaticky vypne a pri poklese vonkajšej teploty sa zapne. O zmenu nastavenia vypínacích teplôt ako aj vykurovacej krivky môže požiadať oprávnená osoba ( predseda spoločenstva, správca, majiteľ objektu) písomne (mailom) pracovníkov dispečingu STEFE Zvolen „dispecing.zvolen@stefe.sk”.

Mate otázky k dodávke tepla a teplej vody ? Sme Vám k dispozícii 24 hodín denne na dispečingu a na známom telefónnom čísle 0918 733 733. . Informácie o dodávaní tepla a teplej vody ako aj o pôsobení našej spoločnosti nájdete aj na webovskej stránke : https://www.stefe.sk/kr/sk

Pavol Timár

Energetik spoločnosti

kontakt: pavol.timar@stefe.sk