Kraj oslovuje zdravotníkov z ambulancií. Koľko ich príde, zatiaľ nevie

Na Orave sa na niektorých testovacích miestach vyskytol problém s nedostatkom zdravotníkov.

23. okt 2020 o 20:34 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Banskobystrický samosprávny kraj v týchto dňoch kontaktuje ambulantných lekárov a zdravotnícky personál, ktorí by mali pomáhať pri plošnom testovaní už budúci víkend.

V prvý deň pilotného testovania sa na Orave ukázalo, že práve zabezpečiť dostatok zdravotníkov môže byť problém. Niektoré odberové miesta tam v piatok otvorili neskôr práve preto, že zdravotníci, ktorí boli nahlásení, neprišli.

Ich počet je zatiaľ otázny

„Pre Banskobystrický samosprávny kraj vyplynula z mimoriadneho zasadnutia bezpečnostnej rady kraja úloha - nájsť vo svojej pôsobnosti zdravotníckych pracovníkov a spracovať ich menný zoznam na zabezpečenie realizácie požiadavky Ozbrojených síl SR a zoznam poslať na adresu regionálneho veliteľa vo Zvolene do 27. októbra,“ potvrdila hovorkyňa Banskobystrického kraja Lenka Štepáneková.

Na splnení úlohy podľa jej slov kraj intenzívne pracuje. „Na území kraja evidujeme spolu 2559 ambulantných zdravotníckych zariadení a všetky relevantné postupne kontaktujeme,“ odpovedala stručne na naše otázky.

Koľko zdravotníkov takto vedia dať dohromady, v piatok povedať nevedela.

Kraj už dlhšie upozorňuje aj na pomerne vysoký vek niektorých ambulantných lekárov.

Lekárka: Ak nebudem mať službu, prídem

Na ochotu prísť pomôcť testovať sme sa opýtali aj predsedníčky subregionálnej lekárskej komory v okrese Žarnovica a zároveň detskej lekárky v Novej Bani Kataríny Tužinskej.

„Ja už som sa cez VÚC nahlásila, že som ochotná zúčastniť sa, ak práve nebudem mať službu na detskej pohotovosti. Za dôležité však považujem najmä to, aby bola zabezpečená bezpečnosť zdravotníkov, ktorí budú odbery vykonávať, veď predsa pôjdu do rizika. Ak štát zabezpečí dostatočné ochranné pomôcky a logisticky všetko tak, aby sme sa cítili bezpečne my aj testovaní, som ochotná,“ reagovala.

Viacerí ambulantní lekári, ktorých sme oslovili, sa k téme vyjadriť nechceli.

„Napriek tomu, že ešte stále nie sú zodpovedané všetky otázky okolo plánovaného celoplošného testovania, sme presvedčení a veríme, že naši lekári a aj ostatní zdravotnícki pracovníci prejavia svoju profesionálnu česť a budú súčinní už tento víkend pri testovaní vo vybraných lokalitách Slovenska. Výsledky, a najmä cenné skúsenosti z tohto pilotného testovania môžu byť rozhodujúce pri otázke ,,Ako ďalej?",“ napísala vo štvrtok vo vyhlásení k aktuálnej situácii Slovenská lekárska komora.

Matovič: Budeme prosiť a vyzývať

V piatok večer na správy o tom, že na Orave sa vyskytli problémy so zdravotníkmi, reagoval aj premiér Igor Matovič.

„Budeme sa až do posledného dňa prosiť, budeme žiadať a vyzývať zdravotníckych pracovníkov, aby prišli pomôcť. Bez nich to nedáme,“ odpovedal na otázku, ako chcú dostatok zdravotníkov zabezpečiť pri plošnom testovaní budúci víkend, keď sa dotkne takmer celého Slovenska.