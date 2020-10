Vydra pripravila chovateľa o desiatky rýb v jazierku

Škody tak môže počítať v stovkách eur.

27. okt 2020 o 9:37 min

NOVÁ BAŇA. Len pred pár dňami sa Marošovi Jančekovi z Novej Bane naskytol smutný pohľad. Vo svojom záhradnom jazierku našiel uhynutých niekoľko desiatok kaprov, z ktorých niektoré mali až desať rokov. Podľa neho spôsobila tieto škody vydra, ktorá sa sem dostala z miestneho potoka. Ochranári vysvetľujú, že s podobnými prípadmi sa stretávajú, no problém vnímajú ako ťažko riešiteľný, pretože vydra je zákonom chránený živočích.

Značné škody

Maroš Janček poukazuje na problém s vydrou z minulého roka, keď sa dostala do chovného rybníka i do miestneho Tajchu, kde spôsobila nemalé škody. Tentoraz sa ocitla aj v jeho súkromnom jazierku, kde požrala približne 30 kaprov. „Myslel som si, že bude už tento rok pokoj. Zaujímalo by ma, či to vôbec rybársky zväz aj riešil. Predpokladám, že nie, hlavne, že je vydra chránená, no urobí viac škody ako úžitku,“ hnevá sa poškodený.

Keďže však nemá registrovaný chov s kompletnou veterinárnou starostlivosťou, tak nárok na odškodné nemá. „Ide o škodu, ktorú môžem počítať v stovkách či tisíckach eur. A tiež minimálne 10 rokov snahy, chovu a rozmnožovania je v háji,“ povedal Janček s tým, že našiel aj odtlačky na ceste smerom do potoka, kadiaľ zviera smerovalo, preto si je istý, že ide o vydru.

Tú minulý rok dokonca zachytil aj kamerový systém v chovnom rybníku. „Ona si nájde aj malý priestor pod plotom. Na to, aby sa sem nedostala, by som musel mať dookola pozemku betónový plot,“ vysvetľuje.

Majiteľ našiel aj stopy. (zdroj: MJ)

Predseda miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Imrich Lasab potvrdzuje, že ide o komplikovanú problematiku, pretože vydra je chráneným živočíchom. Tvrdí, že ide o častý problém dotýkajúci sa najmä ľudí žijúcich v blízkosti potokov, ktorí nemajú svoje jazierka zabezpečené. „Týka sa to nielen vydry, ale i kormorána, volavky, či bociana. Všetkých predátorov. Pre nich sú práve ryby potravou,“ ozrejmuje Lasab.

Podľa Štefana Čengera zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy je v súčasnosti jediným riešením zabezpečenie jazierok. „Predpokladám, že nejde len o jednu vydru, ale je ich viac. Myslím, že v niektorých prípadoch je možné uplatniť si náhradu škody za škodu spôsobenú chráneným živočíchom. Najlepšie by bolo kontaktovať odbor starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu,“ poradil poškodenému chovateľovi Čenger.

Preventívne opatrenia

Ako priblížila Zuzana Polcová z odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Žarnovici, je možné žiadať náhradu, ak ide o škodu na rybách chovaných v rybníkoch, rybochovných zariadeniach alebo malých vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb, ak sú chovnými rybárskymi revírmi alebo ak sa v nich vykonáva hospodársky chov rýb na základe osvedčenia.

„Ak pán, ktorému vznikla škoda na rybách, svojím jazierkom nespadá pod uvedené vodné zdroje, nie je možné si v jeho prípade uplatniť náhradu škody. Je potom už iba z jeho strany potrebné vykonať prípadné preventívne opatrenia, bohužiaľ, na jeho vlastné náklady,“ informovala Polcová.

Ak by touto vodnou plochu spadal pod vyššie uvedené zariadenia, písomne oznámi orgánu ochrany prírody vzniknutú škodu a ten následne uskutoční miestne zisťovanie. Po oznámení je nevyhnutné, aby poškodený podal žiadosť pre posúdenie nároku na náhradu škody, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa oznámenia.