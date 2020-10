Testovanie v Žiarskom okrese: Starostovia myslia aj na záložné tímy

V Žiari nad Hronom po znížení počtu testovacích dní len na dva prehodnocujú systém na zverejnených odberových miestach.

27. okt 2020 o 12:00 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Primátori a starostovia v žiarskom regióne avizujú, že počas celoplošného testovania tento víkend sa budú snažiť zabezpečiť administratívnych pracovníkov aj odberové miesta čo najlepšie, vidia však aj úskalia.

Prvé bližšie informácie dostali počas zasadnutia bezpečnostnej rady okresu v piatok (23.10.). Postupné spresňovaniesmernení prichádza po víkendovom pilotnom testovaní na Orave a v okrese Bardejov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pomoc od dobrovoľných hasičov

Na piatkovom stretnutí padalo podľa starostu obce Prestavlky Jána Abraháma od šéfov mestských a obecných samospráv veľmi veľa otázok, nie na všetky boli v tom čase známe uspokojivé odpovede.

Pre testovanie v kultúrnom dome v Prestavlkoch musí zabezpečiť minimálne dvoch administratívnych pracovníkov.

„Z nich jeden budem zrejme ja sám. Na obecnom úrade mám už len jedného človeka a ďalšieho na živnosť nad 65 rokov. Ale, keďže sme dostali odporúčanie, aby sme si pripravili aj plán B – teda záložné tímy - vzhľadom na to, že sa bude treba aj prestriedať a niekto z nás môže byť pozitívny, o pomoc požiadam aj dobrovoľných hasičov,“ povedal v piatok.

Už teraz vie povedať, že prideľované ochranné pomôcky a dezinfekcia podľa armádnych tabuliek nebude stačiť. „Musíme zohnať dostatok dezinfekcie a približne 20 ochranných overalov,“ priblížil kroky.

Ľuďom sa chce pred testovaním prihovoriť aj v obecnom rozhlase a o do schránok im v obci roznesú letáčiky. „Poviem im, aby sa zúčastnili. Je to dobrovoľné, no môže to pomôcť. Aj my tu máme skeptikov, najmä niektorým mladým obmedzenia nevoňajú,“ poznamenal.

Starosta si myslí, že prirovnať na začiatku celoplošné testovanie k voľbám, nebolo na mieste. „Ani povodne, ktoré nás pred desiatimi rokmi postavili do pozoru, nezodpovedali tomuto stavu. Na všetko je málo času, prakticky týždeň, no urobíme, čo budeme môcť, aby sme odberové tímy aj tých, čo prídu na testy, ochránili. Po skončení celoplošného testovania však budem žiadať Vládu SR, aby obciam vzniknuté náklady navyše refundovala,“ zdôraznil.

Ako problematická sa aj podľa starostu Starej Kremničky môže ukázať úloha zabezpečiť dostatok personálu.

„To je úloha, s ktorou budú zápasiť všetci starostovia. Treba rátať aj so záložným tímom. Plánujem osloviť aj zdravotníčky v obci, keby sa niečo nepredvídané udialo,“ naznačil starosta.

Jeho obavy do istej miery potvrdilo aj víkendové pilotné testovanie, keď situáciu komplikoval práve nedostatok zdravotníkov.

Očakávajú aj chalupárov

V kultúrnom dome zatiaľ plánujú testovacie miesto aj v obci Krahule s tým, že samotné odbery vzoriek by prebiehali v exteriéri.

Starosta obce Miroslav Schwarz má obavy najmä z množstva chalupárov. „Máme ich tu veľa z rôznych kútov Slovenska a treba s nimi počítať aj pri tomto testovaní. Áno, mám obavy, čo kto odkiaľ môže doniesť, preto sa budeme aj u nás snažiť zabezpečiť celé testovanie čo najlepšie,“ povedal.

Ľudí k testovaniu vyzývať nebude. „Pôjde oznam v obecnom rozhlase,l etáky do schránok, ale odporúčania dávať nebudem. Je to prezentované ako dobrovoľné, a teda je to na každého rozhodnutí,“ povedal.