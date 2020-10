Niektorých zdravotníkov, ktorí sa prihlásili, kontaktujú až v piatok

Záchranárka sa prihlásila hneď na začiatku, konkrétnu informáciu, kde bude nasadená, dostala až deň pred testovaním.

30. okt 2020 o 15:53 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. K niektorým zdravotníkom, ktorí sa prihlásili na testovanie, sa prvé informácie dostávajú až koncom týždňa.

Zdravotnícka záchranárka Nadežda Magulová zo Žiaru nad Hronom sa cez oficiálnu stránku korona.gov.sk zaregistrovala ako ochotná pomôcť pri celoplošnom testovaní hneď, keď sa táto možnosť naskytla.

Až v piatok (30.10.) poobede sa dozvedela, na ktorom odbernom mieste bude pôsobiť.

„Prihlásila som sa hneď, ako to bolo možné. Som zdravotnícky záchranár a je to pre mňa prirodzené. Aj v minulosti, vždy, keď som mohla nejako pomôcť, tak som sa hlásila. Vidíme to v teréne, v nemocniciach, že tá nákaza tu je a celoplošné testovanie môže pomôcť identifikovať aspoň niektorých pozitívnych. Vidím v tom význam,“ povedala.

Nejaký čas po registrácii prišiel zdravotníčke v pondelok (26.10.) v noci potvrdzujúci e-mail, nasledujúci deň jej zavolali.

„Volala mi nejaká pani z ministerstva obrany, či som dostala potvrdzujúci e-mail s tým, že s ďalšími informáciami sa ozvú,“ približuje proces zdravotníčka pracujúca na záchranke v Žarnovici.

„Vo štvrtok sa ozval už niekto z ozbrojených síl, že či to stále platí a či môžem pomôcť len v Žiari alebo aj inde. Povedala som, že nemám problém aj inde, ale že by ma tam musel niekto odviezť,“ opísala.

To, že počas nedele bude pôsobiť na odbernom mieste v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom, sa dozvedela v piatok poobede, na sobotu ju zatiaľ nepridelili.

„Rovnako je na tom aj moja známa, zdravotná sestra, s ktorou som dnes v kontakte. Tiež jej prišiel potvrdzujúci e-mail, no ozvali sa jej až vo štvrtok s tým, že dnes jej budú volať a do poobedia stále nič,“ opísala situáciu záchranárka.

Na zapojenie sa zdravotníkov do celoplošného testovania vyzývajú opakovane premiér Igor Matovič, minister obrany Jaroslav Naď, minister zdravotníctva Marek Krajčí, ale aj samotné samosprávy.