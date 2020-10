V okrese Banská Štiavnica majú niektoré obce spoločné odberové miesto

Pre spoločné odberové miesta sa rozhodli, aby nechýbal personál.

31. okt 2020 o 12:31 Ivana Zigová

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Všetkých sedemnásť odberových miest v rámci okresu Banská Štiavnica otvorili v sobotu aj so zdravotníkmi už o 7. hodine. Pre My to potvrdil prednosta Okresného úradu v Banskej Štiavnici Miloš Ziman.

"V niektorých obciach odberové miesta nie sú a ľudia majú spoločné miesto - napríklad v obci Baďan sa testujú aj obyvatelia z Počúvadla, v Prenčove z obce Beluj, spoločné odberové miesto majú aj Dekýš a Vysoká či Kozelník a Močiar. Tento model sa zvolil, aby bolo personálu dostatok," priblížil Ziman.

Keďže deti do 10 rokov a dôchodcovia nad 65 rokov na odbery prísť nemusia, vo väčšine týchto obcí sa spoliehajú na to, že ľudia sa na odbery dopravia individuálne.

"Padali aj také návrhy ako autobusy, ale to by nebolo dobré vzhľadom na zbytočné zhromažďovanie sa ľudí," poznamenal v tejto súvislosti Ziman.

Vyskytli sa aj menšie problémy - ako avizovaný nedostatok certifikátov, rukavíc a podobne na niektorých miestach.

"To sú však relatívne drobnosti, ktoré ozbrojené sily riešia v komunikácii s obcami a s nami operatívne," povedal.

Testovanie sa ráno bez väčších problémov začalo aj v obci Banský Studenec neďaleko Banskej Štiavnice.

"Zatiaľ chodia najmä domáci, dopoludnia ich bolo otestovaných 140, všetci s negatívnym výsledkom," potvrdil starosta obce Pavol Santoris.

Aj tu sa stretli so situáciou, že ozbrojené sily dodali do obce nedostatočný počet testov. "Prišlo ich asi o stovku menej, ako máme ľudí od 10 do 65 rokov. Navyše očakávame aj chalupárov. Nahlásili sme to a vojaci to riešia operatívne," povedal starosta obce.