Testujú aj v priestoroch unikátnej základnej školy (+FOTO, VIDEO)

V jednej z obcí museli nájsť náhradu za zdravotnícky personál.

31. okt 2020 o 16:00 min

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Celoplošné testovanie dnes (31. októbra) prebieha aj v obci Štiavnické Bane v okrese Banská Štiavnica v priestoroch telocvične Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella, ktorá je prvou základnou školou na svete, na ktorej sa vyučuje povinný predmet Sokoliarstvo.

Starosta obce Stanislav Neuschl uviedol, že testovanie dosiaľ prebehlo bez akýchkoľvek problémov a aj napriek daždivému počasiu sem prichádzali domáci i ľudia z iných oblastí už pred siedmou hodinou ráno.

„Naše testovanie môžem zatiaľ vyhodnotiť ako bezproblémové, takisto aj prípravy v spolupráci s armádou boli dobré, všetko sme mali nachystané. Čakacie doby sú približne 30 minút, priebežne ľudia chodia a dokonca veľa ľudí nám chodí aj zo susednej Banskej Štiavnice a aj miestni chalupári,“ vyjadril sa Neuschl s tým, že zatiaľ zvládajú celú situáciu dobre. Dodal, že tu aktuálne pôsobia 3 zdravotníci a 4 dobrovoľníci a v rámci Dobrovoľného hasičského zboru sa striedajú dvaja.

Testovanie bude prebiehať aj zajtra s dvomi prestávkami od 11:00 hod. do 12:00 hod. a od 16:00 hod. do 17:00 hod. „Som zo Štiavnických Baní, nemusel by som sa dať testovať lebo mám nad 65 rokov, ale čakajú ma nejaké povinnosti na budúci týždeň, tak aby bolo menej problémov, chcem mať istotu,“ povedal jeden z čakajúcich.

Rovnako sa prišla dať otestovať aj Želmíra Ivanová: „Som zo Štiavnických Baní a prišla som sa dať otestovať, lebo potrebujem negatívny test kvôli práci. Dnes som prišla sama, moje deti žijú v Ľubietovej a na Dekýši, takže oni sa pôjdu otestovať tam,“ poznamenala.

Hľadali náhradu

Zatiaľ je rovnako bezproblémové aj testovanie v obci Baďan v okrese Banská Štiavnica. „Nevyskytli sa žiadne problémy, máme svojich 2 dobrovoľníkov, 2 zdravotníkov, ktoré nám vybavilo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a tiež 2 dobrovoľných hasičov, ktorí pomáhajú,“ priblížila starostka Ľubica Kuková a dodala, že od rána bol priebeh plynulý, nikto sa nesťažoval a ľudia boli disciplinovaní.

"Trochu úsmevné bolo, že sme mali pôvodne zabezpečený zdravotnícky personál - jednu pani doktorku a sestričku, avšak vysvitlo, že sestrička bola z Vysokej, ale nie z tohto okresu, ale z okresu Sabinov. Tak sme museli nájsť náhradu," hovorí Kuková.

Testovanie v obci prebieha len dnes. „Do 12:00 hod. sem chodili občania Baďana, od 12:00 hod. obyvatelia obce Počúvadlo a od 16:00 hod. chalupári a ľudia z iných miest. Pre personál sme pripravili aj občerstvenie,“ priblížila. Testovanie sa pôvodne malo uskutočniť aj v obci Počúvadlo s približne 90 obyvateľmi, avšak to sa napokon presunulo práve sem.