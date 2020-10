Na okresný úrad v Žiari dorazilo ďalších 10-tisíc testov. Tie chýbajú takmer všade

Žiarčania sa chodia testovať do okolitých obcí, testov v nich je stále málo.

31. okt 2020 o 19:15 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Na Okresný úrad v Žiari nad Hronom o 18. hodine dorazila dodávka ďalších 10-tisíc testov aj s certifikátmi.

Žiarčania sa testujú v obciach v okolí

"Aktuálne dozásobujeme priebežne prakticky všetkých 44 odberných miest. Problém nemajú zatiaľ iba v Žiari nad Hronom, keďže mnohí Žiarčania sa šli dať otestovať do okolitých dedín. Práve tie tak majú veľký problém s počtom testov. Napríklad Dolná Trnávka už dopĺňala testy dvakrát," povedal prednosta Okesného úradu v Žiari nad Hronom Michal Zdycha.

Ten zároveň priznal, že ani pôvodné dodávky od Ozbrojených síl SR neboli stopercentné.

"Nepokrývajú potrebu odberných miest. Neviem, s akou účasťou ľudí sa počítalo, no testov v prvej várke nebolo dosť ani pre ľudí s trvalým pobytom v mestách a obciach v príslušnom veku," poznamenal Zdycha.

So starostami v Žiarskom okrese podľa jeho slov úrad komunikuje a postupne si po testy z obcí budú prichádzať.

Problémy s chýbajúcimi testami hlásila v Žiarskom okrese už popoludní viac ako polovica všetkých odberných miest, na úrad vtedy dodali ďalších 5-tisíc testov.

Ďalšia dodávka testov pre okres Žiar nad Hronom. (zdroj: Iva Zigová)

V Ihráči nedostali dosť ani pre vlastných

Starosta v obce Ihráč v Žiarskom okrese smeroval pre nedostatok testov na odbernom mieste v obci v sobotu popoludní do okresného Žiaru nad Hronom.

"My sme dostali 250 testov, pritom len ľudí vo veku 10 až 65 máme 330. Keďže na odbery prichádzali a stále prichádzajú nielen domáci, ale aj ľudia z okolitých obcí a miest, kde sa čakalo v radoch, tento počet sa nám minul už okolo 14. hodiny popoludní," priblížil situáciu starosta Ihráča Ján Kubík.

Dodávky od ozbrojených síl sa podľa jeho slov nedočkali, a tak musel po testy, ktoré už mal v tom čase k dispozícii Okresný úrad v Žiari nad Hronom, vyraziť sám.

"Vďaka tomu sme museli testovanie prerušiť len na približne hodinku. Už teraz však máme len 50 testov a pochybujem, že nám príde nejaká ich ďalšia dodávka," poznamenal pred 18. hodinou večer.

Starosta preto predpokladá, že zvyšné testy sa minú skôr, ako príde čas 21.30, keď by sa mal uskutočniť posledný odber.

Pred 18. hodinou mali v obci len jedného pozitívne testovaného.

Najväčším problémom celého plošného testovania je podľa Kubíka logistika. "My sme si zabezpečili nielen administratívnych pracovníkov, ale aj štyroch zdravotníkov priamo z obce, inak neviem, ako by to dopadlo," povedal na adresu nezvládnutej koordinácie celej akcie.

