V žiarskej hotelovke ráno s problémami, popoludní už lepšie (+FOTO)

Ocino, keď tu bol ráno, čakal vyše dvoch hodín a keď prišiel na rad, oznámili, že je prestávka, povedala nám jedna z čakajúcich v rade popoludní.

31. okt 2020 o 21:39 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Na jednom zo žiarskych odberných miest v Strednej odbornej škole obchodu a služieb, kde sa v sobotu ráno nepodarilo otvoriť načas pre nedostatok zdravotníkov, bola situácia neskoro pobede a podvečer oveľa lepšia.

Ľudia tam síce čakali v radoch v desiatkach, čakacia doba však už nebola dve hodiny ako dopoludnia.

Čakal dve hodiny a ohlásili pauzu

"Myslím si, že my sme prišli v dobrom čase, poobede, čakáme len asi polhodinu.

Súvisiaci článok Na okresný úrad v Žiari dorazilo ďalších 10-tisíc testov. Tie chýbajú takmer všade Čítajte

Ocino, keď tu bol ráno, čakal vyše dvoch hodín a keď prišiel na rad, oznámili, že je prestávka. Požiadal aspoň nech dajú poradové čísla tým, ktorí boli na rade, nakoniec ich teda zobrali prednostne hneď o jednej," priblížila situáciu Kristína Janíková s tým, že na tomto prípade bolo vidno, že to nie je ideálne zorganizované.

"Prišli sme pre prácu aj kvôli rodine. Vzhľadom na to, že je to síce dobrovoľné, no bez negatívneho testu sa nemôže ísť do práce, sme tu. Nechceme byť na desať dní odrezané od bežného života," povedala Dominika Janíková, ktorá čakala v rade spolu so sestrou.

Článok pokračuje pod video reklamou

To, že na mieste sa ráno začalo pracovať neskôr, nám potvrdila aj trojica zdravotníkov. Jeden z členov tímu síce prišiel pred siedmou, no bol tam jediný. Dve kolegyne k nemu pribudli až neskôr.

"Mňa sem prevelili odinakiaľ. Pôvodne som mala byť v obci Pitelová, potom v Hrabičove a napokon som skončila tu," povedala nám jedna z nich.

Miesta obsadili po vlastnej linke

Rady pred žiarskymi odbernými miestami v neskoré popoludnie označil po kontrole za "znesiteľné" aj vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.

Súvisiaci článok Z Novej Bane hlásia večer trinásť pozitívnych zo všetkých dosiaľ otestovaných Čítajte

"Áno, ráno bol problém na niektorých miestach, no do takej hodiny sa to všade podarilo vyriešiť. Keď sme sa dozvedeli, že zdravotníci chýbajú, zohnali sme ich po vlastnej linke, ale v komunikácii so štátnou správou a ozbrojenými silami. Miesta, ktoré sa otvorili neskôr, sme sa snažili posilniť, aby sa strata dohnala," povedal Baláž s tým, že proces sa následne zrýchlil.

"Nechceme poukazovať na to, koho je to vina. Pri obsadzovaní miest zdravotníkmi zlyhala vzájomná komunikácia, nie je to však určite problém zdravotníkov a ani kolegov z mesta, ktorí urobili pre úspech tejto "operácie" všetko," dodal Baláž.