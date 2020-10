Z Novej Bane hlásia večer trinásť pozitívnych zo všetkých dosiaľ otestovaných

V Novej Bani priebežne ľudí informujú o vyťaženosti odberných miest.

31. okt 2020 o 20:32 Ivana Zigová

NOVÁ BAŇA. V Novej Bani sa do večerných hodín prišlo dať otestovať približne 2,5-tisíca ľudí.

"Z nich máme pozitívnych prípadov len 13, čo je dobré. Nemáme problém ani s nedostatkom testov, keďže u nás sa začalo s plne obsadenými tímami o 7. hodine podľa plánu. Ľudia tak vo veľkom nesmerovali do okolitých obcí," povedal nám krátko po 20. hodine primátor Novej Bane Branislav Jaďuď.

Ten hovoril aj o tom, že distribúciu ľudí na jednotlivé miesta sa snažili od rána usmerňovať.

"V rozhlase, na webe aj na sociálnej sieti uverejňujeme v nejakých intervaloch informáciu, kde a koľko približne čaká ľudí, tak, aby obyvatelia mohli ísť tam, kde je ich v aktuálnom čase menej.

V nedeľu bude v Novej Bani k dispozícii aj mobilné odberové miesto. "To bude nejaký čas v časti Bukovina a istý čas v časti Štále. Takýmto spôsobom nám pomôže súkromný subjekt, ktorý v meste prevádzkuje odberové miesto aj mimo celoplošného testovania. My za to neplatíme. Uvidíme, ako sa to osvedčí," poznamenal primátor Novej Bane.

Ten zároveň poďakoval všetkým, ktorí prišli a ocenil aj rozhodnutie zdravotníkov, ktorí sa rozhodli pokračovať v testovaní aj druhý deň.

"Na nedeľu sa nám nahlásili aj niektorí takí, ktorí pôvodne mali testovať len dnes. Pripisujem to aj tomu, že u nás sa testuje v exteriéri - cez okná a ide to pomerne rýchlo," povedal.