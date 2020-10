Výsledky chýbajú aj nám, komentuje žiarska radnica (+VIDEO)

Výsledky nemá k dispozícii mesto Žiar nad Hronom ani okresný úrad.

31. okt 2020 o 23:16 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. V okrese Žiar nad Hronom sa odberné miesta zatvárali o 21.30. "Večer a teraz sme ešte riešili, aby mali všetky obce, kde sa testuje v nedeľu od rána, navezený dostatok testov aspoň na dopoludnie. Niekde sme ich zaviezli my, no väčšinou si ich prišli vyzdvihnúť starostovia obcí, alebo poverení ľudia. Odovzdávali sme ich presné počty na protipodpis," povedal krátko po 22. hodine prednosta Okresného úradu v Žiari nad Hronom Michal Zdycha.

Aj v nedeľu by mali okresnému úradu obce priebežne reportovať, ako sú na tom s počtom testov a certifikátov. "Ak niekde budú chýbať, budú sa dopĺňať priebežne," povedal Zdycha.

Ten poďakoval všetkým, vďaka ktorým sa prvý deň testovania podarilo zvládnuť.

"Treba oceniť snahu mnohých zdravotníkov, pretože niektorí šli na odbery priamo z nočnej. Nie je to sranda urobiť také veľké množstvo odberov. V niektorých obciach ich urobili len doobeda tristo, štyristo," povedal.

Výsledky testovania za okres Žiar nad Hronom v rukách v sobotu po testovaní nemá. "Výsledky majú ozbrojené sily," povedal. Ozbrojené sily SR či ministerstvo obrany ich médiám za jednotlivé regióny zatiaľ neposkytli.

O tom, koľko v sobotu zachytili pozitívnych prípadov priamo v meste Žiar nad Hronom, nemá informáciu ani radnica.

"My to nevieme, nezbierame tieto údaje, tie by mali mať v rukách ozbrojené sily. Aj my by sme ich uvítali," povedal vedúci kancelárie primátora mesta Žiar nad Hronom Martin Baláž.