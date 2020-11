Študentka ošetrovateľstva: Prvý deň bol stresujúci, nedeľa je pokojnejšia (+FOTO)

Na žiarskom námestí sa v nedeľu dopoludnia dlhé rady netvorili.

1. nov 2020 o 12:06 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Na testy sa v sobotu ráno a dopoludnia pred bývalým Domom kultúry v centre Žiaru, kde pôsobia dve odberové miesta, čakalo aj hodinu či dve.

V nedeľu je situácia iná, menší nápor zažili na odberných miestach hneď ráno, dopoludnia však ľudia chodili priebežne.

"Teraz je to pokojné. V sobotu to bolo dosť stresujúce, ľudia vonku čakali, mrzli, no my sme robili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme to nejako ukorigovali a urýchlili," priblížila atmosféru prvého dňa testovania študentka ošestrovateľstva zo Žiaru nad Hronom Lea Beňová, ktorá je členkou tímu aj v nedeľu.

Na testovanie sa prihlásila, lebo rada pomáha ľuďom. "Sledovala som, že situácia je zlá a zdravotníci chýbajú. Povedala som si, že každá ruka je dobrá, a tak som sa prihlásila," priblížila svoju motiváciu.

V nedeľu na odbernom mieste pomáha aj praktická sestra Lucia Trubenová, ktorá pracuje na neurológii žiarskej nemocnice.

Aj pre ňu je pomoc iným priprodzená. "Bola som po nočnej a mala jeden deň voľno, tak som sa prihlásila. Ak by som nemala službu, bola by som tu oba dni," vysvetlila.

Dnes podľa nej ľudia prichádzali na testy ráno, dopoludnia ich bolo menej.

"Možno sa to ale ešte počas dňňa zmení," zauvažovala.

Reakcie ľudí na samotný proces testovania sú podľa nej rôzne, všetci sú však disciplinovaní.

"Samozrejme, niektorí sú vystresovaní, niektorí sú v pohode. To, že sa niektorí boja, je ale prirodzené," poznamenala.