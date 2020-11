Na odberné miesto vedú v Nevoľnom dinosaurie stopy. Vyznačujú odstupy (+FOTO)

Starosta obce kritizuje najmä chaos a neplánované presuny materiálu medzi obcami. V nedeľu sa však ľudí snažil naladiť skôr optimisticky.

1. nov 2020 o 17:25 Ivana Zigová

NEVOĽNÉ/HORNÁ VES. Takmer 200 otestovaných a žiadny pozitívny prípad hlásil v nedeľu podvečer z obce Nevoľné v Žiarskom okrese starosta Štefan Henžel.

V obci sa testuje len jeden deň - a to na obecnom úrade - odbery uskutočňuje zdravotnícky tím v exteriéri, vnútrajšok využívajú len pre administratívu.

"U nás to ide priebežne, stabilne, žiadne rady. Keď som začal púšťať z obecného rozhlasu hudbu, hneď sa účasť zvýšila. Bola sa dať otestovať aj skupina Rumunov, ktorí pracujú u nás na družstve. Z Kremnice ale nejaký nával ľudí nemáme," priblížil starosta.

V Nevoľnom prišli aj s jednou "vychytávkou".

"Všimol som si, že inde na odberných miestach chýbajú vyznačené odstupy, u nás som tak chcel farbou na asfalt natrieť značky. Môj 8-ročný syn ale navrhol, že by to mohli byť dinosaurie stopy, tak sme sa toho chytili. Je to celkom milé," opísal s úsmevom starosta.

Do smiechu mu však vôbec nebolo, keď testy pôvodne určené pre jeho obec skončili v sobotu v susednom Ihráči, kde ich ozbrojené sily naviezli nedostatok.

"Ku nám sa potom stiahli tie, čo tam ostali, a v noci nám z Okresného úradu v Žiari nad Hronom prišli ďalšie. Mali sme aj nedostatok overalov a ďalšieho materiálu, čo sme si napokon vyriešili po vlastnej linke," spomenul nedostatky organizácie celoplošného testovania.

"My sme si zabezpečili komplet tím vrátane zdravotníkov, myslím si, že keby sa to nechalo na samosprávy, bolo by to lepšie zorganizované, ozbrojené sily s tým nemajú skúsenosti a my sme už predsa zvyknutí napríklad na organizovanie volieb," okomentoval, no zároveň dodal, že vojak, ktorého majú prideleného v Nevoľnom, do pracovného tímu veľmi dobre zapadol.