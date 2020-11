V meste môže vzniknúť súkromná materská škola pre 40 detí

Výstavbu a aj jej ukončenie plánujú v roku 2021.

6. nov 2020 o 11:17 TASR

ŽIAR NAD HRONOM. Spoločnosť Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť (EBG) chce v Žiari nad Hronom vybudovať novú materskú školu, od mesta žiada prenájom nevyužitej plochy vhodnej na výstavbu. V prvej fáze by zariadenie malo mať kapacitu 40 detí, potvrdil pre TASR za spoločnosť Marek Nikel.

Spoločnosť EBG je na Slovensku aktívna viac ako dve desaťročia, v Žiari nad Hronom je zriaďovateľom strednej pedagogickej školy. Aktuálnym zámerom spoločnosti je vybudovať na území mesta aj súkromnú materskú školu, kde by mohli študenti absolvovať svoju pedagogickú prax. "Naša činnosť je úzko prepojená na spoluprácu so samosprávou a pokiaľ existuje potreba trhu a je to aj v súlade s našou koncepciou, tak radi ideme do spoločných projektov," vysvetlil Nikel.

Majú plány

"Pre začiatok je budova naplánovaná pre kapacity 40 detí s komfortným rozmiestnením miestností a v prípade potreby pre budúce obdobie vieme rozšíriť kapacity na približne 60 detí," poznamenal Nikel. V rámci vzdelávania by v zariadení chceli ponúknuť napríklad prácu s deťmi v cudzom jazyku či možnosť predĺžených otváracích hodín.

Samospráva investíciu do vzdelávania víta. "Mesto to vníma ako zaujímavý nápad. Ak vznikne materská škola mimo siete mestských škôl, je to pre obyvateľov v rámci rozšírenia možností veľké plus," komentoval vedúci kancelárie primátora Martin Baláž. Vysvetlil, že EBG má záujem o prenájom dlhodobo nevyužitého betónového pozemku v areáli Základnej školy na ulici Dr. Janského vo výške 100 eur ročne.

Celý projekt výstavby je ešte len na začiatku, ako poznamenal Baláž, prvým krokom je schválenie zámeru prenájmu zo strany mesta. Spoločnosť potvrdila, že projekt ešte nemá vyčíslené náklady a je len v štádiu príprav. "Výstavbu a aj ukončenie výstavby však plánujeme v roku 2021," prezradil Nikel.