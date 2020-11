Žiaci sa bez elektriny doma učiť nevedia. Škola aj napriek tomu výnimku nedostala

Obec však o výnimku pre žiakov 2. stupňa základnej školy stále žiada.

7. nov 2020 o 13:30 min

BANSKÁ BELÁ. Vláda nariadila v rámci sprísnenia protiepidemiologických opatrení od 26. októbra do 27. novembra uzatvorenie škôl okrem detských jaslí, materských škôl a prvého stupňa základných škôl.

Obec Banská Belá v okrese Banská Štiavnica, sa však ocitla vo výnimočnej situácii. Od októbra tu totiž prebiehajú práce na výmene stĺpov vysokého napätia prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., ktoré majú za následok prerušenie distribúcie elektriny v obci počas pracovných dní v čase približne od 8.30 hod. do 16. hod..

Bez elektriny sa však žiaci 2. stupňa základnej školy doma učiť formou online nemôžu, preto sa vedenie obce rozhodlo požiadať ministerstvo školstva o výnimku, aby sa deti mohli učiť prezenčne.

Robia čo môžu

„Žiadosť o výnimku pre našich žiakov sme posielali na ministerstvo dvakrát. Reagovali však, že nám ju udeliť nemôžu, pretože by išli proti nariadeniam vlády. Preto som žiadosť posielal znovu, ale rovno na Úrad vlády Slovenskej republiky,“ povedal starosta obce Branislav Babirád s tým, že momentálne čakajú na vyjadrenie.

V súčasnej situácii preto zatiaľ žiaci fungujú tak, že akonáhle elektrinu približne o 15. hod. poobede zapnú, vtedy im začína prvá hodina online. Domáci sa už však podľa starostu na danú situáciu nastavili a prispôsobili sa jej.

„Neviem, či mi z vlády vôbec odpíšu, no ja osobne si myslím, že nás pustia až vtedy, keď aj ostatné deti. Tie sú pritom už otestované a všetky sú negatívne, takže už by sa bez problémov mohli učiť aj v škole,“ myslí si.

Šéf tlačového oddelenia ministerstva školstva Tomáš Kostelník priblížil, že ministerstvo o situácii na danej škole vie, no zatiaľ výnimku udeliť nemôže, pretože by ňou išlo proti nariadeniu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) a rozhodnutiu vlády.

„Tento týždeň sú navyše jesenné a mimoriadne prázdniny a vyučovanie pre žiakov na druhom stupni trvá tri dni. Sme v kontakte so starostom i s riaditeľkou základnej školy, o rozhodnutí ministerstva vedia a situácii rozumejú,“ vysvetľuje Kostelník a dodáva, že situáciu však pravidelne prehodnocujú a akonáhle to epidemiologická situácia, ÚVZ a Ústredný krízový štáb umožní, prezenčné vyučovanie na tejto škole obnovené bude.

Aj skôr

Hovorca Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Miroslav Gejdoš poznamenáva, že práce prebiehajú v poriadku a dokonca oproti pôvodnému plánu sa im podarilo odstávky elektriny výrazne skrátiť. Niektoré z nich dokonca zrušili úplne a 20. novembra by mala prebehnúť posledná v rámci súvislých odstávok.

„Potom elektrinu vypneme ešte na jeden deň, keďže budeme musieť vedenia pripájať, to už bude finišovanie našej rekonštrukcie a hrozí možno ešte jeden deň odstávky v 1. decembrovom týždni, no to ešte nemáme potvrdené,“ ozrejmuje Gejdoš s dôvetkom, že sa obyvateľov snažia zaťažiť čo najmenej a preto verí, že budú trpezliví a vydržia ešte dva týždne.

„V praxi to vyzerá tak, že vypíname elektrinu okolo 8.30 hod. a spúšťame ju do 16. hod. Práce prebiehajú bez komplikácií, ktoré by mali za následok predlžovanie termínov, práve naopak. Chlapi robia v každom počasí, jedine to im spôsobovalo problémy posledné dni,“ dodal na záver.