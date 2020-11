Od utorka sa bude testovať aj v niekdajšej Radničnej reštaurácii

Toto odberné miesto zastreší Slovenský Červený kríž - územný spolok Žiar nad Hronom.

9. nov 2020 o 16:50 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Od utorka (10.11.) budú môcť obyvatelia žiarskeho regiónu podstúpiť bezplatný antigénový test aj v priestoroch niekdajšej Radničnej reštaurácie na Ulici Š. Moysesa 46 v Žiari nad Hronom. Toto odberné miesto zastreší Slovenský Červený kríž - územný spolok Žiar nad Hronom.

"Budeme testovať od utorka každý pracovný deň od 9. do 13. hodiny," potvrdila pre MY Ružena Stará, riaditeľka územného spolku.

"Bude to prebiehať pod našou hlavičkou, testy budú vykonávať zdravotníci, ktorí s nami majú dohodu," priblížila.

Informácie budú aktualizovať priebežne

Samotná riaditeľka žiarskeho územného spolku Slovenského Červeného kríža už s testovaním skúsenosti má.

"V prvom kole testovania som bola v odbernom tíme v priestoroch žiarskeho gymnázia, takže mám aj osobnú skúsenosť," poznamenala.

Ponúknuť ľuďom možnosť bezplatne sa dať otestovať aj v ďalšom období po celoplošných testoch je podľa nej dobrá myšlienka, trápi ju len, že je to "šité horúcou ihlou".

"Keď to je treba, tak je to treba, mrzí ma len, že sa to všetko rieši na poslednú chvíľu," povedala na margo skutočnosti, že pôvodne mali začať testovať už v pondelok, no zdržal ich proces v súvislosti s prevzatím testov a certifikátov.

O tom, do akého termínu bude odberné miesto k dispozícii, aj o prípadných zmenách bude územný spolok informovať priebežne.

V pondelok len u hasičov

V pondelok mala podľa zverejneného zoznamu ministerstva zdravotníctva otvoriť odberné miesto aj žiarska nemocnica Svet zdravia, aj tam sa však na novinku v prvý deň týždňa ešte len pripravovali a zásobili sa chýbajúcim materiálom. Otvoriť by mali pravdepodobne v utorok popoludní, o podrobnostiach však budeme informovať v samostatnom článku.

"Okresný úrad prevzal v nedeľu v ranných hodinách 10-tisíc antigénových testov spolu s rovnakým počtom certifikátov. Na základe spolupráce a pokynu ministerstva zdravotníctva sme nimi zásobili Svet zdravia a územný spolok Slovenského Červeného kríža," potvrdil v pondelok popoludní prednosta Okresného úradu v Žiari nad Hronom Michal Zdycha.

V Žiari nad Hronom sa v pondelok (9.11.) do 22. hodiny (posledný odber 21.30) dá otestovať len v priestoroch hasičskej stanice na Ulici SNP 127. Hasičskí zdravotníctvi testujú aj v Novej Bani a v Banskej Štiavnici.