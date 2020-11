Samospráva informuje o ďalších možnostiach testovania

Testovanie v Banskej Štiavnici bude prebiehať do piatka.

10. nov 2020 o 15:51 min

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Mesto Banská Štiavnica informovalo na svojej stránke sociálnej sieti, že testovanie na COVID-19 bude prebiehať počas tohto týždňa až do piatka.

"Ako sme avizovali, dnes (utorok) v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod. je možné dať sa otestovať v odberovom mieste na parkovisku pri nemocnici, okrem toho od dnešného dňa až do piatka 13. novembra bude v čase od 12:00 hod. do 20:00 hod. (s prestávkou v čase 16:00 hod. do 16:45 hod.) prebiehať testovanie antigénovými testami aj na hasičskej stanici, Pletiarska 13, Banská Štiavnica," uviedla samospráva s tým, že všetky testovania sú dobrovoľné a bezplatné.