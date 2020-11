Rekonštrukciu krytej plavárne chce mesto ukončiť do konca budúceho roka

Tou chce samospráva dosiahnuť v prvom rade energetické zhodnotenie objektu.

18. nov 2020 o 9:36 SITA

ŽIAR NAD HRONOM. Rekonštrukciu krytej plavárne v Žiari nad Hronom za 3,5 mil. eur chcú ukončiť do konca budúceho roka. Ako pre agentúru SITA uviedol vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž, okrem dotácie vo výške 600-tisíc eur od spoločnosti Slovalco, financuje samospráva projekt z vlastných zdrojov. Rekonštrukciou chce mesto dosiahnuť v prvom rade energetické zhodnotenie objektu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Od minulého roka zatvorená

„Po rekonštrukcii budeme mať značne znížené náklady na prevádzku plavárne. Samozrejme, pozitívne sa to odrazí aj na vzhľade budovy a jedným z dôvodov je aj modernizácia bazéna a technológie,“ objasnil vedúci s tým, že projekt spomaľuje koronakríza a s tým súvisiace výpadky príjmov mestského rozpočtu, s ktorými musí mesto rátať aj v roku 2021.



Krytá plaváreň v Žiari nad Hronom je od polovice minulého roka zatvorená pre prebiehajúce rekonštrukčné práce. Rozpočet projektu bol stanovený na 3,5 mil. eur. Radnica sa ho snaží znížiť tým, že jednotlivé položky projektu súťaží zvlášť.

„Aj preto sa aktuálne realizuje verejné obstarávanie na vzduchotechniku. Výsledkom by mala byť nižšia cena ako je kalkulovaná v projekte. Tak sa to podarilo aj pri súťaži na výmenu strechy. Samostatné verejné obstarávanie budeme realizovať napríklad aj na bazén,“ popísal Baláž a doplnil, že výsledkom by malo byť podstatné zníženie predpokladaných nákladov na celý projekt rekonštrukcie.