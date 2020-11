V nemocnici otestovali takmer 300 ľudí, k hasičom možno ísť aj v sobotu

V priestoroch hasičských staníc v Žiari nad Hronom, Novej Bani a Banskej Štiavnici sa bude testovať aj v sobotu.

13. nov 2020 o 15:42 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Na odbernom mieste v žiarskej nemocnici Svet zdravia, kde možno bezplatné antigénové testy podstúpiť od utorka (10.11.), otestovali za tri dni takmer 300 ľudí.

"Na mieste pre antigénové testovanie bolo za posledné tri dni uskutočnených celkovo 298 odberov, z toho výsledky troch vyšli pozitívne," informovala Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete Svet zdravia.

Odberné miesto v nemocnici je k dispozícii počas pracovných dní v čase od 13. do 16. hodiny.

Na testy možno ísť v Žiari nad Hronom aj do areálu hasičskej zbrojnice na Ulici SNP 127 či do priestorov niekdajšej Radničnej reštaurácie na Ulici Š. Moysesa 46.



"V priestoroch hasičských staníc v Žiari nad Hronom, Novej Bani a Banskej Štiavnici sa bude testovať aj v sobotu a po víkende opäť v pondelok. Platí štandardný čas od 12. do 20. hodiny. V utorok (17.11.) je štátny sviatok, takže sa netestuje. O ďalšom období budeme informovať priebežne," povedal v piatok popoludní okresný šéf hasičov Ivan Pružina.