Banská Štiavnica? Tá má naozaj všetko, tvrdí mladá Ruska

Podľa nej je čarovne autentická a na Slovensko nedá dopustiť.

15. nov 2020 o 9:26 Kristína Mindáková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Narodila sa na Sibíri, precestovala kus sveta a zahorela láskou k historickej Banskej Štiavnici, preto sa tu napokon usadila a v súčasnosti tu žije aj so svojím partnerom. Prečo sa rozhodla práve pre Štiavnicu, čo má na nej najradšej a čo jej najviac chýba na domovine? Aj o tom nám dvadsaťdeväťročná Ksenia Stroikina porozprávala v nasledujúcom rozhovore.

Ksenia, odkiaľ presne pochádzaš?

Pochádzam zo Sibíri, z centrálneho Ruska, konkrétne z dedinky Podgornoe nachádzajúcej sa v Tomskej oblasti. Toto miesto sa nachádza asi 4 tisíc kilometrov na východ od Moskvy. Jeden čas som žila aj v oblastnom centre, v meste Tomsk, keď som študovala na univerzite.

Na akej univerzite si študovala? Aký odbor?

Študovala som na dvoch univerzitách. Najprv na Tomskej štátnej pedagogickej univerzite odbor Vzťahy s verejnosťou. Štúdium som úspešne ukončila a nejaký čas som v odbore aj pracovala, no rýchlo som pochopila, že to nie je to, čo ma napĺňa.

Vždy som chcela pomáhať ľuďom a zároveň som sa venovala cudzím jazykom, preto, keď som sa neskôr presťahovala do Kaliningradu, začala som študovať lingvistiku na Baltickej federálnej univerzite, odbor Teória a metodika vyučovania cudzích jazykov, ktorú som ukončila ako magister.

Počas štúdia som si aj privyrábala - učila som angličtinu a ruštinu online prostredníctvom internetu, a zostala som pri tom dodnes. Už 5 rokov učím práve takouto formou a mala som to šťastie pracovať so študentami z takmer celého sveta, od USA, cez Indiu až po Švajčiarsko.

Prečo si sa rozhodla odísť na Slovensko? Ako si sa k tejto myšlienke vôbec dostala?