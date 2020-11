Michalech: Stále je dosť času, aby Lobotka schudol

Známy moderátor vydal knihu.

16. nov 2020 o 9:01 Martin Kilian ml.

Kto by ho nepoznal? Rodák z Považskej Bystrice (ale do maturity Kremničan), ktorý je už 44 rokov tvárou či hlasom športového spravodajstva, MIROSLAV MICHALECH (67) z TA3 najnovšie aj s podporou Petra Chrena vydal knihu V rytme tanga. A veruže je plná pikošiek! „Dramatických, bizarných, aj úsmevných. Už v prvej kapitole píšem o tripe Jankechovej reprezentácie do Južnej Ameriky. Malým lietadlom sme leteli cez strašnú búrku nad Andami, kufre nám padali na hlavu, mysleli sme si, že sa v tých horách rozmlátime. Miro König si dal hlavu medzi kolená, plakal a modlil sa,“ prezradil známy moderátor a rozrozprával sa o historických momentoch nášho futbalu.

Chorzów 2009, Luxembourg 2015. Ako si spomínate na predošlé dva postupy Slovenska na veľký šampionát?

Už ráno, keď som vstal, som cez okno videl, že Poľsku sa ženia čerti. Ani sme na to neboli oblečení... Bol som úplne nadšený, keď som v hroznom počasí videl kopu našich fanúšikov. S kameramanom sme boli v novinárskej časti tribúny, trošku zboku s Rišom Hamšíkom. On po zápase preskočil zábradlie a bežal za Marekom. Ja som išiel do mixzóny a ako málokomu, možno preto, že TA3 má kontakty na vyššie postavených ľudí, sa mi podarilo dostať do miestnosti s našimi politickými a športovými pohlavármi a s kameramanom zaznamenať ich radosť.

V Luxembursku sme to už očakávali. Keď som si splnil úlohu, tak sme to po polnoci spolu s Marcelom Merčiakom a ďalšími reportérmi po polnoci na hoteli oslávili prípitkom.

Ako ste prežívali štvrtkový postup Slovenska na ME 2021?

Už-už som chcel zahlásiť, že po góle Kucku postupujeme na Euro, ale nakoniec prišiel smolný vlastenec Škriniara, ktorý bol spolu s Kuckom najlepší na ihrisku. Historický úspech ma potešil o to viac, že hoci málokedy tipujem – teraz mi vyšla moja prognóza o výhre 2:1 v predĺžení...

Chlapci si to vybojovali sami, hoci im mnohí neverili. Obranu vystužili Hubočan a uzdravený Škriniar, Tarkovič šťastne siahol po Šatkovi a kázal šťastnú ruku s Ďurišom, ktorý sa odmenil postupovým gólom. V TA3 sme boli prekvapení aj zo zaradenia Mráza, bránili sme a netradične prešli na dvoch útočníkov, ale napokon všetko dobre dopadlo.

„Čo na tom Eure budeme robiť?“ reptajú kuvici. Vy nepochybujete?

Vôbec, neznehodnocujme to! Nadľahčene povedané, do júna je stále dosť času, aby Lobotka zhodil nejaké to kilečko a viac sa zapracoval do zostavy Neapola. Hancko a Boženík už budú úplne fit, možno sa v Laziu konečne začne presadzovať Vavro. Možno si aj Strelec vypýta miesto v Slovane a Valjent sa vráti s Malorkou do prvej ligy. Rodia sa aj nové talenty, najnovšou iskričkou je Suslov. Slovenský fanúšik sa má na čo tešiť!

Blížiace sa zápasy so Škótskom a Českom trénerovi Tarkovičovi poslúžia, aby hľadal kostru tímu. Uvidíme, ako sa potom zväzoví funkcionári rozhodnú. S Hapalom to nevyšlo, s Tarkovičom možno vyjde, núkal ho tam aj odstupujúci Ján Kozák, možno ho vtedy na tej dramatickej tlačovke mali odborníci počúvať. Vracia sa dobrá optimistická nálada, víťazný duch.