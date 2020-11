Múzeum vo Svätom Antone bude opäť otvorené, výnimočne aj počas nedele

Tentokrát však bez lektora.

19. nov 2020 o 14:14 TASR

SVÄTÝ ANTON. Múzeum vo Svätom Antone nachádzajúce sa v priestoroch Koháriovského kaštieľa bude od soboty (21. 11.) opäť otvorené. Ako pre TASR potvrdila Jana Slaná z oddelenia marketingu múzea, návštevníci ho budú môcť navštíviť netradične aj počas nedele (22. 11.).

"V zimnej sezóne v nedeľu a počas sviatkov bežne otvorené nemáme. Chceme však vyjsť návštevníkom v ústrety, aby si kaštieľ mohli plnohodnotne vychutnať aj cez víkend," vysvetlila Slaná. Či múzeum otvorí aj nasledujúcu nedeľu (29. 11.) a počas celých decembrových víkendov, bude závisieť od záujmu ľudí. "Dôležitý tiež bude vývoj situácie s pandémiou nového koronavírusu," dodala Slaná.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bez lektora

"Tento rok je mimoriadne neštandardný nielen pre návštevníkov, ale aj pre múzeum, pretože sa prehliadky uskutočňujú bez lektora. Istým pozitívom je, že návštevníci si vďaka tomu môžu niektoré predmety prezrieť detailnejšie vo väčšom pokoji," podotkla Slaná.

Múzeum bude podľa nej za rok 2020 evidovať pokles návštevnosti o 40 až 50 percent. "Paradoxne sme mali počas leta viac návštevníkov ako minulý rok," prezradila Slaná s tým, že na prepade návštevnosti sa najviac podpísali obmedzenia počas jari a jesene.

Múzeum bude počas víkendu otvorené od 9.00 h do 15.00 h, od pondelka 23. novembra do piatka 27. novembra od 10.00 h do 15.00 h. Vstup do múzea je možný každú celú hodinu, avšak maximálne v šesťčlenných skupinách. Prehliadka múzea je samostatná s tlačeným textom.