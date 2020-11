Testujú aj pre dva pozitívne prípady. Starostka: V Bratislave sú odtrhnutí od reality

Voči samotnému testovaniu starostovia výhrady nemajú, jeho organizácia je ale iná téma.

21. nov 2020 o 17:46 Ivana Zigová

KREMNICKÉ BANE/KOZELNÍK. V 458 mestách a obciach, v ktorých bol počas posledného testovania podiel COVID-19 pozitívnych prípadov vyšší ako jedno percento, sa koná ďalšie kolo testovania.

Tentoraz je účasť skutočne dobrovoľná, tým, ktorí na testy nepôjdu, nehrozí žiadna sankcia, či hrozba obmedzenia slobody pohybu v nasledujúcom období.

V Žiarskom okrese sa toto kolo dotklo obcí Hliník nad Hronom, Sklené Teplice, Kremnické Bane, Kunešov, v Banskoštiavnickom okrese dediniek Kozelník a Močiar a v okrese Žarnovica obcí Kľak, Malá Lehota, Veľká Lehota, Voznica a Hodruša – Hámre.

Starosta: Niečo to stálo, ale robíme to pre našich

„Som prekvapený, že ľudia chodia, aj keď je to dobrovoľné – a to nielen naši, ale aj z okolitých obcí a Kremnice. Čo mi hovoria, na testy prichádzajú najmä pre seba. Aby prípadne neohrozili svoju rodinu, alebo to jednoducho potrebujú do práce,“ povedal nám v sobotu popoludní starosta obce Kremnické Bane Juraj Vozár.

V obci mali v prvom kole celoplošného testovania dva pozitívne prípady, v neďalekom Kunešove, ktorý s ňou mal spoločné odberné miesto, žiadny.

„My sme zabezpečili administrátorov, dezinfekciu, rúška, rukavice a podobne. Zvyšný materiál dodala armáda. Náklady za obe kolá testovania, ktoré sa nás dotkli, odhadujem na úrovni približne tisíc eur,“ poznamenal Vozár.

Hoci podľa jeho slov nejde o extrémne vysokú sumu, v čase, keď obce nemajú peňazí nazvyš, si refundáciu nákladov vyžiadajú aj za toto kolo testovania.

„Peniaze budú vždy chýbať, najmä pri malých obciach a v čase, keď je príjem z podielových daní nižší, ako sa pôvodne čakalo, ale ja to až tak dramaticky nevidím. Testovaním predsa pomáhame svojim vlastným ľuďom. Je to pre komunitu,“ povedal starosta.

Informácie opäť prišli neskoro

Starostka Kozelníka Eva Petáková voči testovaniu v obci, kde sa v prvom kole potvrdili rovnako len dva pozitívne prípady, výhrady nemá, kritizuje ale prístup štátnych orgánov.

„V predchádzajúcom kole sa naši obyvatelia mali testovať pôvodne v Banskej Belej, ale nechcela som, aby museli dochádzať, tak som zabezpečila odberné miesto aj u nás. A teraz tu „za trest“ a pre dva prípady máme ďalšie kolo,“ poznamenala Petáková v sobotu s dôvetkom, že tentoraz len odovzdala kľúče príslušníkom Ozbrojených síl SR, ktorí si okrem zdravotníkov zabezpečili aj administratívnych pracovníkov.

„Kozelník je malá obec. Ja som na obecnom úrade sama a môžem povedať, že v predchádzajúcom kole som si zažila svoje, aby som všetko načas zabezpečila. Aj dezinfekcia priestorov ostala na mne. Teraz som si povedala, že stačilo. Hnevá ma najmä úroveň informovanosti. V pondelok (16.11.) večer zverejnili zoznam obcí, kde sa bude testovať, a až v stredu (18.11.) poobede sme dostali prvé info,“ povedala s dôvetkom, že to už „naozaj vybuchla“.

„Záleží mi na mojich ľuďoch, testovanie vnímam ako istú službu. S konkrétnymi vojakmi, ktorí tu boli, mám korektné vzťahy. Ale, keď nám teraz dali vedieť tri dni dopredu, nabudúce nám to dajú vedieť tri hodiny predtým?“ spýtala sa.

V Bratislave sú podľa nej absolútne odtrhnutí od reality v regiónoch.

Zamrzelo ju aj, keď sa jej pre preplatenie nákladov na prvé kolo ozvala úradníčka z príslušného okresného úradu podvečer s tým, že podklady potrebuje do 9. rána druhého dňa.

„Prvé kolo nás stálo do 500 eur. Zabezpečili sme administratívnych pracovníkov, nakúpili dezinfekciu, vhodné smetné koše, niečo stáli aj energie v klubovni a v kultúrnom dome,“ opísala a dodala, že o refundáciu nakoniec nestihla požiadať.

„Opäť je to o tom, že som tu sama. Presne v tom čase som finišovala s podkladmi pre dôležitý projekt - dom smútku, na ktorý mám dostať 30-tisíc eur. To bolo v tú chvíľu dôležitejšie,“ vysvetlila svoju voľbu.

V obci náročné obdobie ovplyvnené pandémiou zvládajú aj vďaka návratnej finančnej pomoci štátu, ktorá zmierňuje výpadok v príjmoch z podielových daní.