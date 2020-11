Lyžiarske strediská sa pripravujú. V akom režime budú fungovať, zatiaľ nevedia

Veria však, že prídu zmysluplné pravidlá.

24. nov 2020 o 10:09 Iva Zigová

SKALKA. Lyžiarske strediská v regióne sa na zimu zatiaľ pripravujú štandardne, ich prevádzkovatelia však majú obavy z prípadných obmedzení.

Rozumné pravidlá

„Pripravujeme sa normálne, ako keby sa nič nedialo. Uvidíme však, čo si pre nás pripravia vláda a ústredný krízový štáb,“ hovorí Peter Hyža zo strediska Skalka Arena neďaleko Kremnice. Ten dúfa, že lyžiarske strediská budú môcť otvoriť.

„Viem si predstaviť, že budeme fungovať s nejakými rozumnými pravidlami, ale nie, že by nás nechali zatvorených. To by drvivú väčšinu stredísk dostalo do podmienok za hranicou prežitia,“ poznamenal.