Obce žiadajú refundáciu nákladov v súvislosti s pandémiou

Na peniaze čakáme, no tie nechodia, hovoria niektorí starostovia.

25. nov 2020 o 16:21 Iva Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Mestá a obce sa sťažujú, že náklady v súvislosti s prvou vlnou pandémie im stále nikto nepreplatil. Očakávajú aj platby v súvislosti s výdavkami, ktoré mali na celoplošné testovanie.

Napokon boli nižšie

„Dokopy boli náklady mesta za prvú aj druhú vlnu niečo cez 28-tisíc eur, pričom v súvislosti s celoplošným testovaním sme a ďalšími výdavkami v druhej vlne to bolo približne 16-tisíc eur,“ povedal vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.

V súvislosti s testovaním pritom očakávali vyššie náklady. „Germicídne žiariče sme si napokon požičali, nekupovali sme ich. Odpadol aj nákup počítačov, keďže tie napokon na odberných miestach potrebné neboli,“ vysvetlil, prečo náklady napokon neboli také vysoké.

Mesto malo výdavky najmä na ľudí a na ochranné pomôcky a dezinfekciu. O refundáciu už žiarska samospráva požiadala. „Zatiaľ ale neprišlo nič ani za prvé kolo,“ potvrdil Baláž.

Tisícky eur

V obci Prestavlky v Žiarskom okrese spočítali doterajšie náklady v súvislosti s pandémiou a dostali sa na viac ako 3200 eur. „Na prvú vlnu sme dali cez tisíc eur a druhá vlna aj s testovaním nás stála asi 2200 eur,“ potvrdil starosta obce Ján Abrahám. V obci všetko zdokumentovali a poslali kompetentným úradom.

„Tabuľky, bloky, všetko majú, len peniaze nám doteraz neprišli žiadne. Je to pritom jednoduché, nechápem, prečo to takto naťahujú,“ reagoval starosta.

V obci v súvislosti s testovaním nakúpili dezinfekciu aj pumpu na jej rozstrekovanie, ale napríklad aj ochranné overaly. „Veď sme nevedeli, čo všetko nám vojaci napokon donesú,“ poznamenal.

Štát je pomalý

Aj v obci Nevoľné sa náklady v súvislosti s bojom proti koronavírusu vyšplhali na sumu približne 3-tisíc eur.

„Boli tam rukavice, rúška, dezinfekcia a podobné štandardné veci. O refundáciu sme samozrejme žiadali, doteraz nám prišlo 0,0 nič. Je veľmi smutné, že od nás chce štát, aby sme niektoré veci napríklad k projektom doplnili do pár dní či hodín a on sám nereaguje promptne,“ skritizoval postup starosta obce Štefan Henžel.

„Rok sa končí, robíme rozpočty, potrebujeme riešiť základné veci – mzdy, prípravy na zimu, a cez to všetko nám nepredĺžili lehotu na zber bio odpadu,čo bude stáť tiež nemalé peniaze,“ poznamenal.

Do konca roka?

Na situáciu upozornila aj Únia miest Slovenska. „Ja som dostal na Ústrednom krízovom štábe v pondelok informáciu, že aj prvá vlna z marca aj celoplošné testovanie v druhej vlne by mali byť preplatené spoločne do konca roka. Je to informácia, ktorú som dostal z Ministerstva vnútra SR od pána Dritomského, ktorý je zodpovedný za krízové riadenie,“ povedal prezident prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček. Preplatenie nákladov prisľúbil obciam aj minister obrany Jaroslav Naď.