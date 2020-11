Obce sa chystajú na nové povinnosti. Zber kuchynského odpadu ich bude niečo stáť

Zavedenie zberu od 1. januára 2021 sa týka 80 percent samospráv.

26. nov 2020 o 12:35 iz, min

ŽIAR NAD HRONOM. Od nového roka čaká samosprávy nová povinnosť – aj kuchynský odpad z domácností bude treba triediť. Cieľom je, aby nekončil na skládkach ako súčasť zmesového komunálneho odpadu. Zmena ale v praxi znamená náklady na zabezpečenie zberu a následného spracovania takéhoto odpadu zo strany obcí. Tie sa zrejme odrazia aj v zvyšovaní poplatkov za odpad pre obyvateľov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Náklady na zber aj zvoz

Ak samosprávy nezbierali odpad už skôr, musia pre obyvateľov zabezpečiť zberné nádoby, ale aj logistiku a frekvenciu zberu odpadu. „Zvýšia sa vstupné náklady na nádoby, zber a zvoz kuchynského odpadu,“ upozorňoval už pred časom na nové výdavky samospráv hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák. Združenie tiež pripomínalo, že mestá a obce tento rok riešili problémy a úlohy v súvislosti s pandémiou, a tak sa na nové povinnosti nestihli ideálne pripraviť.

Pocítia to zrejme aj ľudia

„Akurát tento týždeň sme sa spolu so starostami z okolitých obcí stretli s riaditeľom Technických služieb – Žiar nad Hronom, a.s., ktorý nám vysvetlil, čo nás budúci rok čaká,“ potvrdila starostka Janovej Lehoty Božena Kováčová.

Viac ako dve tretiny tejto obce v Žiarskom okrese – domácnosti v rodinných domoch – majú kompostéry, triedenie odpadu z kuchyne sa ale v novom roku dotkne aj obyvateľov bytoviek.

„Ja preto teraz riešim najmä režim pre bytovky. Treba mi zabezpečiť zberné nádoby. V prvej fáze to bude sedem 240-litrových nádob,“ zber bude zrejme raz za týždeň,“ priblížila. Starostka predpokladá, že náklady na novinku sa prejavia aj v poplatku pre obyvateľov. „Bude to závisieť od toho, aká bude cena za zber raz za týždeň. Poplatky by sa ale nemali zvýšiť o viac ako dve, tri eurá,“ naznačila s tým, že aktuálne platia ľudia v obci ročne 17 eur na obyvateľa.

V Brehoch v okrese Žarnovica vidí starosta obce Juraj Tencer nové povinnosti ako „buzeráciu štátu či Európskej únie“ „U nás kuchynský odpad ľudia kompostujú alebo skrmujú v súvislosti s chovom zvierat, takže nové nádoby zatiaľ nenakupujeme,“ povedal.

Zároveň však potvrdil, že spolu s mestom Nová Baňa a okolitými obcami budú hľadať najlacnejšiu firmu, ktorá do budúcna zber a spracovanie odpadu pre región zabezpečí. „Našou snahou je zatiaľ poplatky za odpad pre ľudí nenavyšovať, ale budeme sa touto témou zaoberať na zastupiteľstve v decembri,“ dodal Tencer.

Sú pripravení

Mesto Žiar nad Hronom je na uvedenú povinnosť dostatočne pripravené. Hovorca žiarskeho Mestského úradu potvrdil, že obyvatelia bytových domov už v roku 2017 dostali do svojich stojísk na kontajnery nádoby na kuchynský odpad a každej domácnosti mesto dalo 10 l plastové vedierko na tento druh odpadu

„Prevzdušnené košíky teda už nebudeme rozdávať, keďže nádoby, ktorými sme obyvateľov vybavili, spĺňajú legislatívne podmienky. Aktuálne obstarávame "hnedé" kontajnery na odpad, do ktorých obyvatelia budú môcť separovať rozložiteľný odpad z kuchýň. Tiež ich chceme vybaviť malými 10 l nádobami,“ hovorí s tým, že obyvatelia rodinných domov kompostujú už od roku 2009, kedy do každého domu odovzdali kompostér. Taktiež pravidelne odvážajú zelený bioodpad, ktorý z domácností zváža a likviduje spoločnosť Technické služby, a.s.

Spustia infokampaň

Mesto Nová Baňa však v súvislosti s touto problematikou zatiaľ ešte nemá doriešené všetky potrebné záležitosti. Primátor Branislav Jaďuď pripomína, že mesto majú rozdelené na tzv. 2 polovice. Jednou sú rodinné domy – v nich budú slúžiť na zber kuchynských odpadov kompostéry, ktoré vo veľkej miere získali ešte z eurofondov v roku 2018 a ďalšie dokúpili z vlastných zdrojov.

„Celkovo potrebujeme 1300 kompostérov, 900 už máme a 400 sme teraz kúpili. Čo sa týka bytových domov, aktuálne prestrešujeme všetky kontajnerové stojiská, je ich asi 15, kde budeme dopĺňať špeciálne hnedé nádoby,“ povedal Jaďuď, podľa ktorého je dôležitou otázkou aj to, o aké veľké nádoby pôjde. „

Logisticky by bolo najlepšie, keby to boli 1300 l nádoby, aby sme to dali do odvozu, len sa to zrejme nebude dobre ekonomicky využívať, lebo občania toľko odpadu asi nenazbierajú. A tie menšie, tam bude problém zas so zberom, tak uvidíme,“ doplnil.

Či budú samotný vývoz vykonávať interne alebo externe, závisí od množstva odpadu. Do bytov tiež zabezpečia rozložiteľné vrecká a špeciálne nádobky. „Do januára zabezpečíme samozrejme všetko, ale musíme predtým ešte spustiť nejakú infokampaň, aby si ľudia na túto novinku zvykli,“ podotkol.

Problém s množstvom

Podľa starostu Trnavej Hory Pavla Kravca, je zber kuchynského odpadu najnáročnejšou zberovou komoditou v odpadovom hospodárstve nielen pre nekonzistnentnosť hmoty, ale aj tvorbu zápachu a rozklad múch a červíkov. Z hľadiska hygieny vo svetle korona pandémie ide aktuálne o najnebezpečnejší zber.

„Pre našu obec, ktorá má 1 232 obyvateľov, je triedený zber prioritou a za posledných 10 rokov sme sa aktívnymi opatreniami dostali z 14% miery triedenia na 54%, ak počítam všetky odpady a na 41%, ak počítam len zber 5 základných komodít,“ hovorí starosta s tým, že v roku 2019 ako prvá obec na Slovensku zaviedli pilotný projekt zberu kuchynského odpadu na 3 miestach v obci a za 7 mesiacov vyzbierali 8,4 ton. Zber vykonávajú do klasických 120 l plastových kukanádob s označením čo sem patrí a čo nie.

Pavel Kravec si tiež myslí, že kýblikový zber v obci nemá šancu na úspech a navyše zberová služba ani s týmto spôsobom nepočíta - pre obec by išlo o náklady približne 4 tisíc eur na nákup kýblikov a ďalších 10 tisíc eur na zber takéhoto odpadu.

Reálnejší je podľa neho sústredený zber do kukanádob rozmiestnených logickým spôsobom po obci a na základe doterajších skúseností má zmysel rozmiestnenie 10 kusov vo všetkých častiach. Tu však nastáva hlavný problém - zákon predpisuje obci zabezpečiť ročnú zberovú kapacitu 250 litrov na občana za rok, čo je v prípade obce 308 tisíc litrov.

„V rozmenení na „drobné“, teda na 56 týždňov, vzhľadom na to, že všetky zberovky pripúšťajú zber kuchynského odpadu len raz týždenne, to pre našu obec znamená, že by sme mali mať rozmiestnených po obci 46 ks 120 l kukanádob. To je však neprimerané množstvo, lebo na jednu ulicu je to v priemere 3 kukanádoby, čo fungovať nebude,“ vysvetľuje Kravec.

Sám navrhuje ako riešenie, že obec rozmiestni vo všetkých 4 častiach 10 ks 120 l kontajnerov na najdostupnejších miestach, ktoré bude podľa potreby dopĺňať z ostatných 36 kontajnerov pripravených v zbernom dvore s označením na zber takéhoto odpadu.