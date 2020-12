Obec Štiavnické Bane aj 72 rokov po premenovaní mnohí nazývajú Piarg

Návštevníkov lákajú prírodné zaujímavosti i história obce.

4. dec 2020 o 9:20 TASR

ŠTIAVNICKÉ BANE. Starobylej baníckej obci Štiavnické Bane ešte aj dnes po 72 rokoch od premenovania mnohí nepovedia inak ako Piarg. Ako vraví starosta obce Stanislav Neuschl, na začiatku príbehu bola sopka, štiavnický stratovulkán s priemerom 22 kilometrov, vo vnútri ktorého sa dnes obec nachádza.

Vyhľadávaná chalupármi

Obec Štiavnické Bane vznikla z osád Sigelsberg a Vindšachta, po ich spojení nová obec dostala názov Piarg, ktorý na Štiavnické Bane zmenili až v roku 1948. "História baníctva u nás siaha až do obdobia Keltov. Starí Kelti dobývali povrchové dobývky, ktoré sú dodnes viditeľné v časti Tanát. Máme aj veľa vstupov do baní, na malom území by sme ich narátali asi 20," povedal starosta.

Azda najslávnejšou sa obec stala počas éry rodu Hellovcov, ktorí vynájdením vodostĺpcového čerpadla na odčerpávanie vody z baní za pomoci energie získanej z unikátnych vodných diel vytvorili v Štiavnických vrchoch systém známych tajchov. Tých sa v Štiavnických Baniach nachádza šesť, turisti za nimi počas leta prichádzajú v tisícoch. O obľube obce svedčí aj fakt, že približne polovica zo 700 nehnuteľností na jej území patrí chalupárom.

Množstvo zaujímavostí

Návštevníkov do obce lákajú aj prírodné zaujímavosti a história obce. "Máme tri náučné chodníky, a to historický, vodohospodársky a ekologický. Potrebovali by však určitú rekonštrukciu," priznáva starosta s tým, že v tomto roku sa im s pomocou dotácie podarilo obnoviť aspoň geologický náučný chodník, ktorý je súčasťou Banskoštiavnického geoparku.

Rekonštrukcia obecných budov či verejných priestranstiev nie je podľa starostu jednoduchá. "Sme pamiatková rezervácia, zapísaná v UNESCO a súčasť chránenej krajinnej oblasti," vysvetlil starosta. Plány má samospráva minimálne s dvoma národnými kultúrnymi pamiatkami.

Kláštor hieronymitánov by chcela zasvätiť kultúre, budovu bývalého majera plánuje prestavať na nájomné byty. Okrem toho dokončuje posledné metre chodníka popri hlavnej ceste naprieč celou obcou, aby už ľudia nemuseli k tajchom chodiť pešo po ceste. Obnovou prechádza aj hasičská zbrojnica, v ktorej už nebol priestor pre novú techniku, ktorá obec získala.