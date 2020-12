V Kremnici chcú vytvoriť Pouličnú obrazovú galériu

Projekt by chceli ukončiť pred najbližšou letnou turistickou sezónou.

2. dec 2020 o 16:42 Kristína Mindáková

KREMNICA. Mesto Kremnica na svojej webovej stránke uviedlo, že po veľkoplošnom nápise #kremnica, ktorý sa najmä počas letných mesiacov stal obľúbenou fotografickou kulisou pre turistov, prichádza projekt „Kremnické e#teriéry“, ktorý zastrešuje OZ Bašta Musica, s ďalším nápadom. Projekt „Pouličná obrazová galéria“ by mal do mestských uličiek priniesť ochutnávku nielen miestneho umenia.

Asi 30 obrazov

Novinka bude podľa slov iniciátorov myšlienky pravdepodobne realizovaná v priestore Lúčanského priechodu, no vytipovaných uličiek majú viac.

„Premýšľame nad viacerými miestami, kde by sme mohli vystaviť umelecké diela. Všetko však závisí od viacerých faktorov,“ povedal Marián Vojtko z OZ Bašta Musica.

Galéria by mala byť osadená na fasádach domov v priestoroch uličky, s ktorých majiteľmi sa už predbežne dohodli. „Ak bude dostatok financií, my by sme radi prispeli na úpravu fasády domu. Celé to budeme realizovať na mieste, ktoré nám odsúhlasí krajský pamiatkový úrad a na ktorom sa dohodneme s majiteľmi dotknutých budov,” vysvetlil s tým, že zatiaľ počítajú približne s 30 obrazmi a závisí to od toho, koľko sa ich tam bude zmestiť. Tiež by malo ísť o rozličné diela.

„Nechceme tam zabudovať rovnaké obrazy na 10 rokov, ale plánujeme ich obmieňať tak, ako to robia aj výstavy v galérii,“ približuje. Počítajú s prácami žiakov ZUŠ, študentov školy úžitkového výtvarníctva, ale chcú dať priestor aj iným umelcom a maliarom, tým, ktorí tu žijú alebo majú k mestu vzťah. Do budúcna sú otvorení spolupráci s kýmkoľvek.

Nápis #Kremnica z dielne OZ Bašta Musica. (zdroj: FB/Visit Kremnica)

Budúci rok

Projekt „Pouličná obrazová galéria“ je možné podporiť aj prostredníctvom portálu startlabu sumou od 20 do 100 eur, pričom prispievateľom organizátori sľubujú Zborník vystavených prác.

„Na tejto stránke sme uviedli rozpočet 1500 eur. Samotné rámy nie sú lacné, ide totiž o špeciálne exteriérové rámy odolné vplyvom počasia a len tie sa pohybujú okolo 600 eur,“ ozrejmil Vojtko.

Tiež by tam z tejto sumy chceli iniciátori osadiť tabuľu s potrebnými informáciami o projekte, mobiliár alebo lavičku, osvetlenie, upraviť fasádu a prípadne prispieť mestskej polícii na kameru, ktorá bude diela strážiť.

„Zatiaľ sme na 1500 eurách, ale ide o živý projekt. Neskôr tiež počítame aj s osadením ďalších sošiek po uliciach i iných prvkov. Každý rok by sme chceli urobiť niečo nové,“ vysvetľuje s tým, že na sociálnych sieťach sa zatiaľ stretáva len s pozitívnymi ohlasmi.

Ľudia to podľa neho vnímajú tak, že sa možno nejaká ulička, ktorá je teraz zanedbaná, dá na poriadok, a to je tiež hlavným zámerom združenia. Rovnako je myšlienke pozitívne naklonená aj samospráva. Rekonštrukciu Lúčanského priechodu mesto plánovalo už v tomto roku, no práce skomplikovala požiadavka na archeologický prieskum od pamiatkarov.

Financie, ktoré boli vyčlenené na opravy priechodu, mesto použilo na asfaltovanie konca Zlatej ulice, rekonštrukciu parkoviska na Dolnej ulici pri cintoríne či na drenážne práce na Zámockom námestí. Podľa primátora mesta Alexandra Ferenčíka sa Lúčanský priechod bude opravovať v roku 2021.

Inšpirovali ich Svitavy

Inšpiráciou iniciátorov projektu bola pouličná galéria Venkova v meste Svitavy. ,,Výtvarné umenie má u nás ideálne zázemie. Škola úžitkového výtvarníctva, ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici, žijúci výtvarníci a v minulosti slávne mená ako Gejza Angyal či Viktor Hermély robia z Kremnice mesto výtvarného umenia,“ uviedli organizátori na stránke mesta.