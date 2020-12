Vianočné trhy tento rok nebudú. Niektoré mestá hľadali alternatívy

Mikuláš však deti poteší.

4. dec 2020 o 19:46 min



ŽIAR NAD HRONOM. Adventné obdobie každoročne sprevádzajú aj vianočné podujatia, medzi ktorými nechýbajú ani tradičné trhy. Tento rok však bude vyzerať ináč – pandémia koronavírusu celú situáciu zmenila a keďže sa vianočné trhy tentoraz uskutočniť nemôžu, samosprávy preto hľadajú rozličné alternatívy.

O trhoch dlhšie premýšľali

Vedenie mesta Žiar nad Hronom len pred pár dňami, po viacerých diskusiách o rôznych možnostiach aj s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, definitívne rozhodlo, že tento rok sa vianočné trhy v centre meste neuskutočnia. Hovorca mesta Martin Baláž priblížil, že tiež rozmýšľali nad alternatívami.

„Chceli sme urobiť niečo možno v modifikovanej podobe bez kultúrneho programu, bez možnosti ponuky sortimentu v takých množstvách. Minulý rok u nás trhy prebiehali už od Mikuláša a teda premýšľali sme aj nad tým, že by sme ich proste skrátili,“ povedal s tým, že zásadné protiepidemické opatrenia však obísť nemôžu.

Pridržiavajú sa vyjadrení hlavného hygienika, na základe ktorých všetky hromadné podujatia jednorazovej povahy nad 6 ľudí povolené nie sú. Niektoré sa podľa Baláža modifikovať dajú, napríklad tým, že by sa dali návštevníci pretestovať, čo však pri vianočných trhoch, samozrejme, možné nie je.

„Na jednej strane, keby sa na námestí aj postavili napríklad 3 stánky, kde by sa predával punč, mohlo by sa to teoreticky vyriešiť tak, že by si ho ľudia zobrali domov. No na strane druhej, keďže je organizátorom mesto, my by sme niesli zodpovednosť, keby sa nám zhromaždili na námestí,“ uviedol.

Spoliehajú sa na gastroprevádzky

Čo sa však týka tradičnej vianočnej výzdoby, tá nebude chýbať ani tento rok.

„Samozrejme, v týchto dňoch pribudne stromček v centre, vysvietenie centra i oddychovej zóny na námestí a tiež vianočný stromček pri mestskom kultúrnom centre,“ povedal Baláž.

Pôvodne sa každý rok 5. decembra koná aj podujatie pre rodiny s deťmi, príchod Mikuláša spojený s rozprávkou, avšak ani to tento rok neuvidíme.

Preto Mestské kultúrne centrum pripravilo variant – Mikuláš aj so svojím sprievodom a hudobníkmi bude v sobotu (5. decembra) obchádzať všetky ulice vo všetkých častiach mesta. Rovnako aj Kino Hron pripravilo počas celého víkendu premietanie 4 vianočných rozprávok zdarma.

„Veríme, že vianočnú atmosféru budú obyvateľom mesta vytvárať gastroprevádzky, ktoré by mohli na svojich terasách podávať aspoň typické vianočné občerstvenie,“ dodáva Baláž.

Štjavnycký vjanočný jarmok

Ani tradičné vianočné trhy, ktoré pod názvom Štjavnycký vjanočný jarmok v Banskej Štiavnici každoročne organizuje Slovenské banské múzeum (SBM) v priestoroch a na nádvorí Kammerhofu, tento rok nebudú.

Samospráva by však aspoň niektoré udalosti spojené s vianočným obdobím zorganizovať chcela, i keď v obmedzenej podobe. Vianočný stromček v meste už osadili, potvrdila to pre TASR primátorka Nadežda Babiaková.

„Jarmok nedokážeme v našich priestoroch pripraviť tak, ako je pre podujatie štandardné, a preto ho nebudeme organizovať,“ vysvetlila vedúca odboru marketingu a environmentálnej výchovy SBM Petra Páchniková s tým, že v aktuálnej situácii múzeum nie je schopné zabezpečiť pravú predvianočnú atmosféru.

Tradičné veľké podujatia spojené s vianočným obdobím neavizuje ani samospráva, konať sa nebudú ani jarmočné trhy s občerstvením. „Za dodržania všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení by sme chceli v určitej forme zorganizovať Mikuláša, aktuálne čakáme na informácie o ďalšom plošnom testovaní,“ uviedla primátorka.

Dodala, že mesto zatiaľ rozmýšľa aspoň nad alternatívou, keď by Mikuláš v koči prešiel pre deti mestom aj sídliskom. Obyvatelia Banskej Štiavnice však môžu počítať s vianočnou výzdobou. „Život sa neskončil, dôležitá je aj psychika ľudí, aby okolo seba cítili tú atmosféru,“ povedala pre TASR primátorka.

Pristúpili k tomu netradične

Podľa starostu obce Štiavnické Bane Stanislava Neuschla v obci vianočné trhy tento rok nebudú a Mikuláš bude chodiť po jednotlivých domovoch s balíčkami osobne.

„Kto má o balík záujem, ten sa musí dopredu nahlásiť. Mikuláš bude darčeky roznášať domov a prejde obcou na koči,“ informoval starosta s tým, že okrem toho sa u nich neuskutočnia žiadne iné podujatia. Vianočný stromček bude stáť tradične pred obecným úradom.

Rovnako aj v obci Banská Belá zrušili trhy a tento rok tu deti nepoteší ani Mikuláš, iba tie, ktoré navštevujú základnú školu, keďže tá pre žiakov chystá nejaké prekvapenia.

„Naša obec to teraz urobila opačne – deti môžu niečo pekné nakresliť a napísať Mikulášovi a takto ho potešiť. Na obecnom úrade máme pripravenú schránku, kde môžu posielať svoje listy,“ hovorí s úsmevom Babirád a dodáva, že táto myšlienka sa ujala a nová pošta stále prichádza. Zatiaľ nevedia, čo so samotnými listami presne urobia, pravdepodobne ich neskôr nejakým spôsobom vyhodnotia.

„Čo sa týka výzdoby, adventný veniec máme pripravený na fontáne. Tiež máme dva stromčeky, jedným je orech, ktorý sme aj vlani dali vysvietiť, no niektorým sa nepáčilo, že ide o listnatý strom. Preto sme tento rok pripravili aj ihličnatý, ktorý umiestnime na námestie,“ uzavrel Babirád.