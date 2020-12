Stres na Bali? Nič také neexistuje, hovorí mladá Banskoštiavničanka (+FOTO)

Ostrov Bali považuje za svoj druhý domov. Má na to niekoľko dôvodov.

20. dec 2020 o 12:15 Kristína Mindáková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Pred tromi rokmi sa rozhodla venovať štúdiu indonézskej kultúry, preto odišla na ostrov Bali, kde pobudla jeden rok. Za toto obdobie spoznala množstvo zaujímavých ľudí, zoznámila sa so svojím priateľom a podarilo sa jej precestovať mnoho miest.

Tento ostrov si doslova zamilovala a považuje ho za svoj druhý domov, preto sa sem vracia pravidelne každý rok na niekoľko mesiacov. O tom, aký je tu život, ľudia, ich tradície, kultúra a prečo sa sem oplatí vycestovať, nám ochotne porozprávala sympatická Banskoštiavničanka Janka Takáčová.

V roku 2017 ste na rok vycestovali na Bali. V ktorom meste ste žili?

- Presne tak. Bali som si vybrala najmä kvôli atmosfére ostrova, o ktorej som veľa čítala. Zaujala ma kombinácia náboženstva a nespútaného života surferov. Vycestovala som úplne sama, letenku som kupovala dosť neskoro a samotný let trval 36 hodín s dvoma prestupmi.

Keďže som bola na dlhé lety zvyknutá, myslela som, že je to normálne. No teraz už po viacerých návštevách viem, že to bolo príliš dlhé a letieť sa dá aj 17 hodín, čo ujde rýchlo ako voda. Spočiatku som bývala v hlavnom meste Denpasar, aby som bola blízko školy, ktorú som mala každý deň, a po pár mesiacoch som sa presťahovala do Canggu, čo je v súčasnosti jedna z najrušnejších častí ostrova.

Spomínate, že ste tu aj študovali. Čo presne?

- Áno, ešte v roku 2017 som získala štipendium Darmasiswa, ktoré poskytuje indonézska vláda ľuďom do 30 rokov z celého sveta. Vďaka tomuto štipendiu, ktorého cieľom je štúdium indonézskej kultúry, som strávila jeden rok na Bali. Študovať sa dá v celej Indonézii a na výber máte rôzne oblasti ako napríklad jazyk, fine arts, tanec, masáže, varenie a podobne. Všetko, čo je spojené s ich tradíciami a kultúrou.

Ja som si zvolila indonézsky jazyk a kultúru a dostala som sa na univerzitu Udayana. Štipendium, ktoré dostanete v iných častiach Indonézie, na život postačuje, no keďže Bali je viac turistické, bola som vďačná za to, že som mohla pracovať aj na diaľku, lebo so študentskými vízami je zakázané tam brigádovať.

Keďže mi moja práca na Slovensku dovoľuje pracovať aj mimo kancelárie, na čiastočný úväzok som preto počas tohto obdobia pracovala aj z Bali.