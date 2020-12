Aj Štiavnica bojuje o cenu za najlepšiu lokalitu vo filmovom priemysle

Filmové produkcie však môžu do regiónu priniesť okrem benefitov i riziká.

9. dec 2020 o 9:31 min

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Aj Slovensko, konkrétne Banská Štiavnica, zabojuje o výročnú cenu za najlepšiu európsku lokalitu vo filmovom a televíznom priemysle v rámci súťaže, ktorú organizuje Európska sieť filmových agentúr v spolupráci s filmovým magazínom Cineuropa.

Je ich viac

V prvej fáze národné komisie predkladali jeden návrh miesta z ich krajiny, v ktorom sa medzi 2. júlom 2019 a 20. septembrom 2020 točil film, seriál alebo dokument.

Následne päťčlenná porota vybrala piatich finalistov a medzi nimi aj Banskú Štiavnicu, v ktorej sa natáčala miniséria BBC a Netflixu Dracula.

Zuzana Bieliková z agentúry Slovak Film Commission priblížila, že Banskú Štiavnicu nominovali na základe toho, že zaujala najviac zo všetkých slovenských miest, kde nakrúcanie Draculu prebiehalo.

„Vo výslednom diele je jasne rozpoznateľný Starý zámok ako aj okolité uličky tohto malebného mesta. Odborná porota vybrala piatich finalistov z rekordného počtu 28 prihlásených miest,“ uviedla s tým, že okrem Draculu sa v Banskej Štiavnici nakrúcali aj iné zahraničné, ale i viaceré slovenské audiovizuálne diela.

Naposledy to bol film Slúžka režisérky Mariany Čengel-Solčanskej.

Do budúceho roka

Hlasovať za filmové miesto roka môže každý cez stránku cineuoropa.org a to do 12. januára budúceho roka. Slávnostné vyhlásenie a odovzdanie ceny prebehne počas filmového festivalu Berlinale v Nemecku.

„Budeme radi, ak nám pomôžete zvíťaziť a preto vás prosíme o zahlasovanie za Banskú Štiavnicu v súťaži o najkrajšiu filmovú lokalitu, čo výrazne pomôže zviditeľneniu našej krajiny vo filmovom priemysle. Aktuálne je Štiavnica na druhom mieste v hlasovaní,“ informovala Bieliková.

Výhody i riziká

Filmové produkcie však prinášajú do regiónu okrem mnohých benefitov aj isté riziká. Podľa vedúceho oddelenia kultúry Mestského úradu v Banskej Štiavnici Rastislava Marka, ide v prvom rade o výrazné zvýšenie imidžu lokality a v prípade zahraničných produkcií aj mimo Slovenska.

„To by bolo za iných okolností finančne náročné a menšie destinácie by si takúto investíciu nemohli dovoliť. Zároveň počas konania natáčania využívajú mnohopočetné produkcie spravidla miestne služby – ubytovanie, stravu, obchody, služby,“ hovorí Marko a dodáva, že si prenajímajú rôzne verejné priestranstvá či pamiatky a do komparzu zapájajú miestnych ľudí.

Pre Banskú Štiavnicu, ktorá je stále viac medzisezónnou destináciou, by podľa neho boli zaujímavou formou ekonomického stimulu turizmu v mimosezónnom období.

„Medzi riziká paradoxne patrí to, že sa v danom mieste podarí natočiť mimoriadne úspešný seriál alebo film, ktorý priláka do regiónu viac návštevníkov, ako by bol schopný absorbovať,“ ozrejmuje.

Ak teda nastane podobná situácia, skutočné hodnoty daného mesta ostávajú často nepochopené návštevníkmi a dochádza k nežiaducemu masovému turizmu.