V Ladomerskej Vieske opravia most

Projekt s názvom Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách 1. triedy 1. etapa v okrese Žiar nad Hronom dostal zelenú a jeho parametre sa už napĺňajú. Týka sa rekonštrukcie 20 mostov, ktoré sú v zlom stave.

10. dec 2020 o 16:49 Kristína Mindáková

Aktuálne je v procese uskutočnenia v okrese Žiar nad Hronom projekt, ktorý sa venuje výstavbe a zlepšeniu bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa. Zastrešuje ho Slovenská správa ciest, financujú aj eurofondy.

Stavbári budú na cestách okresu 53 mesiacov

Projekt je naplánovaný na 53 mesiacov, prebieha od roku 2018 a ukončený by mal byť v júni 2022.

Celková zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku je zhruba 1,2 mil. eur a poskytnuté finančné prostriedky prijímateľovi predstavujú takmer 112 000 eur.

Pôjde spolu o dvadsať projektov

Cieľom projektu je pomocou navrhovanej rekonštrukcie zlepšiť stav mostov, zlepšiť bezpečnostné parametre a zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy.

Týka sa vypracovania 20 projektových dokumentácií mostných objektov na cestách I. triedy v regióne.

Podklady majú byť spracované v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre následnú realizáciu komplexnej rekonštrukcie jednotlivých častí mostných objektov alebo mostných objektov ako celku.

„Rekonštrukcie sa budú týkať hornej aj spodnej stavby mostných objektov, obnovy ich úžitkových a technických vlastností, osadenia dopravného značenia, záchytných a vodiacich zariadení v súlade s normami, technickými a právnym predpismi,“ uvádza Slovenská správa ciest.

“ Most I/9 v Ladomerskej Vieske je v nevyhovujúcom technickom stave. Keď ho opravia, prispeje to k bezpečnosti všetkých, ktorí ním prechádzajú. „ VLADIMÍR BARAN

Opravu poškodeného mosta v obci vítajú

V rámci 1. etapy tohto projektu ide celkovo o rekonštrukciu 20 mostov, z toho jedným je aj mostný objekt I/9 v Ladomerskej Vieske – most nad železnicou v okrese Žiar nad Hronom. Jeho technický stav je už dlhodobo nevyhovujúci.

V rámci rekonštrukcie tohto mostného objektu má dôjsť k odstráneniu vozovky vrátane ríms, zábradlia a protidotykovej ochrany ponad trakčné vedenie železničnej trate.

Odstráni sa aj existujúca vrstva vyrovnávajúceho betónu a stavbári ju nahradia novou prepojenou spriahujúcou výstužou s existujúcou nosnou konštrukciou.

Po dobetónovaní vyrovnávajúcej vrstvy sa zhotoví izolácia, odvodnenie izolácie, rímsy, zábradlia a ostatné mostné vybavenie vrátane nových podpovrchových záverov na obidvoch stranách mostného objektu.

Poškodené časti spodnej stavby sa dobetónujú do pôvodného tvaru. Odvodnenie mostného objektu je navrhnuté priečnym a pozdĺžnym sklonom za most do cestnej kanalizácie. „Obec takéto projekty veľmi podporuje. Zabezpečenie stopercentného stavebno- technického stavu mostov, s čím súvisí aj bezpečnosť, je mimoriadne dôležité. Som rád, že sa to rieši aj u nás, nielen vo svete,“ uviedol starosta Ladomerskej Viesky Vladimír Baran.