Nie je to len obyčajná chrípka, hovorí Tomáš z Banskej Belej o koronavíruse

Ten sa nakazil spolu so svojou rodinou.

11. dec 2020 o 10:05 Lucia Líšková

BANSKÁ BELÁ. Pandémia koronavírusu je na Slovensku aj vo svete stále prioritnou témou. Aj keď sa tento vírus medzi ľuďmi šíri už rok, stále je nový a nevieme o ňom všetko. Aké je to zažiť koronavírus mnohých zaujíma, ale málokto sa na to opýta. Preto vám prinášame rozhovor s obyvateľom Banskej Belej, Tomášom, ktorý sa koronavírusom nakazil spolu so svojou rodinou.

Ako ste sa dozvedeli o tom, že máte koronavírus?

To, že som pozitívny som si myslel už od prvého dňa, kedy sa mi prejavili príznaky. Potvrdili to až výsledky testu, ktorý som absolvoval.

Ako ste postupovali, keď sa u vás objavili príznaky ochorenia? Vedeli ste, čo máte robiť alebo ste si museli vyhľadávať informácie?

Hneď po objavení príznakov sme všetci, čo žijeme spolu v jednej domácnosti, ostali v karanténe a čakali, ako sa bude choroba ďalej vyvíjať. Keďže sa prvé príznaky u mňa objavili v sobotu, tak som svoj zdravotný stav konzultoval až v pondelok so svojou obvodnou lekárkou. Odporučila mi zaregistrovať sa cez korona.gov.sk a vyplniť formulár so žiadosťou o vyšetrenie PCR testom.