S rozpočtom 6.5 milióna eur chystá mesto Kremnica aj obnovu Zechenterovho domu

Mesto pripravuje aj ďalšie projekty.

15. dec 2020 o 11:15 TASR

KREMNICA. Mesto Kremnica bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom 6.506.347 eur, poslanci návrh rozpočtu schválili na novembrovom mestskom zastupiteľstve. Ako pre TASR prezradil primátor Alexander Ferenčík, v rámci projektov by samospráva chcela realizovať napríklad obnovu dlhé roky spustnutého Zechenterovho domu.

"Rozpočet je ako každý rok postavený na princípe rozpočtovej zodpovednosti. Nie sú v ňom zapojené príjmy, ktoré sú zatiaľ len hypotetické, ako napríklad niektoré štátne zdroje," uviedol Ferenčík s tým, že príjmová časť sa tak bude v priebehu roka určite zvyšovať.

Niekoľko projektov

Primátor v dôsledku pandémie nového koronavírusu neevidoval pri tvorbe rozpočtu výraznejšie rozdiely v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a tvrdí, že v rámci jeho tvorby uprednostňuje konzervatívny prístup. "Rozhadzujeme sa, až keď máme prostriedky. Toto mesto je tu už 700 rokov a či niečo spravíme o rok skôr či neskôr, to nás nezachráni," uviedol Ferenčík.

Napriek tomu v budúcom roku samospráva plánuje aj niekoľko projektov. "Asi najškaredšou pamiatkou v meste je Zechenterov dom, pri nej sme ostali zaseknutí v čase. Bolo vydané rozhodnutie pamiatkarov platné tri roky, ak by sme to robili podľa neho, museli by sme do tej budovy investovať asi 2,5 milióna eur," vysvetlil primátor. V tomto roku však platnosť rozhodnutia vyprší, samospráva chce preto začať so sanačnými prácami.

Mesto by sa chcelo pustiť aj do projektu nájomných bytov, tie by mali vzniknúť v budove bývalej nemocnice, kde kedysi sídlil aj detský domov. Prostriedky samospráva investuje aj do riešenia zberu kuchynského odpadu. "Sú to výdavky, ktoré nás budú trápiť cyklicky každý rok. Ak to budeme robiť vo vlastnej réžii, bude to úspora, ktorú môžeme použiť ďalej v mestskom rozpočte," vysvetlil Ferenčík.