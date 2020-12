Opustení muži v bývalej fare chystajú večeru i stavajú stromček

Na Vianoce sa pripravujú každý rok.

24. dec 2020 o 11:17 Kristína Mindáková

BANSKÝ STUDENEC. Príbeh muža, ktorý sa ocitol v ťažkej životnej situácii, ho priviedol k rozhodnutiu vybudovať miesto pre ľudí bez domova.

V jednej z obcí v okrese Banská Štiavnica, v Banskom Studenci, nájdeme Útulok pre mužov, ktorí tu môžu prebývať dlhodobo. Tí sa tu venujú rôznym aktivitám a spoločne sa pripravujú aj na prežitie vianočných sviatkov.

Z opustenej fary útočisko

Farár Norbert Ďurdík, ktorý pôsobí vo farnosti Štefultov, pred piatimi rokmi premenil opustenú faru v obci Banský Studenec na Útulok pre mužov bez domova.

„Jeden pán z mojej rodnej obce potreboval pomôcť, nemal kam ísť, tak som mu poskytol priestory vo fare. Spočiatku išlo len o akúsi súkromnú pomoc, neskôr sme to zinštitucionalizovali a teraz sme zapísaní medzi poskytovateľov sociálnych služieb na VUC,“ vysvetlil Ďurdík s tým, že mužom v ťažkej situácii ponúkajú ubytovanie počas celého roka, no v zime je to, samozrejme, pálčivejšie.

„V zime si chcú nájsť teplé miesto, ale aj v lete sme mali plný stav. Naša kapacita je 8 ľudí, ale, bohužiaľ, tých prípadov je viac. Boli by sme najradšej, keby sme mali zariadenie prázdne a každý mal vlastnú rodinu,“ hovorí.

Preto hľadajú všetky možné spôsoby, ako pomôcť. Aktuálne sa snažia otvoriť jeden dom, ktorý bude určený pre ľudí bez strechy nad hlavou, ale sú schopní samostatného života, majú príjem alebo invalidný dôchodok a dokážu si platiť nájom.

„Nechcem ešte zatiaľ predbiehať, no verím, že to do Vianoc stihneme,“ dodal.

Rôzne príbehy

Útulok pre mužov v obci Banský Studenec sa zaoberá tými, ktorí majú od 18 do približne 60 rokov. Ako sám vysvetľuje, stretáva sa s rôznymi osudmi, u mladých ide zvyčajne o závislosť od drog alebo herných automatov, v ostatných prípadoch ide najmä o závislosť od alkoholu.

„Je veľmi sympatické, že sa snažia svoju situáciu riešiť a postaviť sa na vlastné nohy, vidím z ich strany veľké úsilie. Mnohí sú však aj takí, že jednoducho nemajú záujem ísť do takéhoto zariadenia a abstinovať,“ poznamenáva farár, podľa ktorého často ovplyvňujú jednotlivé životy aj rodinné predispozície, kedy deti vyrastajú v rodine, kde abstinuje správny príklad a potom sa to už s nimi ťahá celý život.

Pomáhajú pri prácach

Každý deň začínajú spoločnou modlitbou, raňajkami a keďže tu chovajú aj zvieratá, pokračujú starostlivosťou o ne.

„Máme ich teraz zavreté v maštaliach, takže podoja kravičky, ale vyrábame si aj vlastný syr a tiež údime. Kedysi sme chovali aj prasiatka. Vykonávajú aj rôzne práce, pomáhajú na Kalvárii alebo v lese. Čo sa týka stravy, dostávame od darcov potraviny,“ ozrejmuje.

Keďže sú v súčasnosti všade zvýšené protiepidemické opatrenia, v rámci testovania boli všetci testovaní dvakrát v Banskej Štiavnici.

„Samozrejme, zamestnanci by sa mali testovať každý mesiac. Klienti sa pri príchode musia preukázať negatívnym testom PCR alebo minimálne antigénovým, aby sme eliminovali možnosť nákazy,“ poznamenáva.

Na Vianoce sa pripravujú

Vianočné sviatky i Nový rok sa snažia prežiť tradičným spôsobom ako jedna veľká rodina. Deň pred Vianocami si chlapi postavia stromček, ktorí si spoločne zakúpia alebo ho dostanú do daru. Na Štedrý deň držia celý deň pôst a muži sa cez deň spoločne venujú príprave večere.

„Urobia výborný zemiakový šalát, opečú rybu, uvaria kapustnicu a večer spoločne stolujeme pri jednom stole. Samozrejme, máme oplátky, ktoré nám zväčša podarujú priatelia, med, pred večerou sa pomodlíme, prečítame si niečo z evanjelia a pustíme sa do toho,“ hovorí s úsmevom Ďurdík s tým, že na Vianoce varia tak, aby jedlo zostalo aj na prvý a druhý sviatok vianočný.

Na Silvestra zas zvyknú mať rezne a kapustnicu s mäsom. V obci Banský Studenec podľa neho býva „polnočná“ omša o 22. hod. večer, avšak v aktuálnej situácii ešte nevedia, či sa konať bude alebo nie. „Ak sa nebude dať, my si urobíme svätú omšu sami bez verejnosti ako komunita,“ uzatvára.