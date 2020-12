Skalka sa pripravuje na začiatok sezóny

Stredisko uvažuje nad zriadením mobilného odberového miesta.

25. dec 2020 o 20:32 TASR

KREMNICA. Lyžiarske stredisko Skalka arena sa pripravuje na začiatok lyžiarskej sezóny. Otvoriť by chceli najneskôr 26. decembra, všetko však bude závisieť od poveternostných podmienok. Po nových avizovaných pravidlách pre prevádzkovateľov lyžiarskych stredísk sa na Skalke zamýšľajú aj nad možnosťou zriadenia mobilného odberového miesta. Pre TASR to potvrdil manažér strediska Peter Hyža.

„Uvažujeme nad tým, či by sme zriadili mobilné odberové miesto. Zisťujeme, aké sú možnosti,“ potvrdil Hyža s tým, že po avizovaných stredajších (9. 12.) nariadeniach mu nie je jasné, či by štát lyžiarskym strediskám zabezpečil dodávku testov. „Ak nie, museli by sme to premietnuť do ceny lístka, alebo túto službu za nejaký poplatok účtovať,“ doplnil Hyža s tým, že Skalka nevylučuje ani spoluprácu s inými strediskami.

„Keď nám to podmienky povoľujú, zasnežujeme. V novembri sme elektrickú energiu na zasnežovanie neobjednávali, keďže sme do poslednej chvíle čakali na vyjadrenie štátnych orgánov,“ uviedol Hyža.

Tvrdí, že ministerstvo dopravy malo už od októbra na stole materiál združenia prevádzkovateľov lanoviek a vlekov týkajúci sa nutnosti vyriešiť otázku otvorenia stredísk ešte pred zimou. „Je veľa otázok, ktoré mohli byť zodpovedané už pred dvoma mesiacmi,“ poznamenal Hyža.

Okrem zasnežovania sa na Skalke zaoberajú aj prípravou dezinfekčných prostriedkov, ktoré budú pre návštevníkov dostupné pri pokladni a pri dotykových plochách. Stredisko pracuje aj na zadefinovaní pravidiel pri dodržiavaní bezpečných odstupov pri turniketoch.

Hyža prezradil, že Skalka arena eviduje v tomto roku šesťcifernú finančnú stratu, a to ako dôsledok zatvorenia prevádzky hlavným hygienikom 13. marca 2020. „Prognóza je jednoduchá. Bude zima, aká tu ešte nebola. Čo to bude znamenať, zistíme v apríli,“ poznamenal Hyža.