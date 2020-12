V Žiari nad Hronom ohňostroj zrušili, v Žarnovici ho odpália z areálu kaštieľa

Koniec roka, ktorý poznačila pandémia nového koronavírusu, sa v niektorých mestách nebude oslavovať tradičným ohňostrojom.

31. dec 2020 o 11:56 TASR

Naopak, v Žarnovici samospráva novoročný ohňostroj plánuje spustiť z miesta, ktoré by malo byť priamo z domov viditeľné pre čo najviac obyvateľov.

"Ohňostroj sme zrušili, prostriedky naň mali ísť z rozpočtu mestského kultúrneho centra," potvrdil pre TASR vedúci kancelárie primátora Žiaru nad Hronom Martin Baláž. Financie mesto ponechá v rozpočte kultúrneho centra, ktoré tento rok pre pandémiou pociťuje veľké výpadky v príjmoch.

Samospráva v predvianočnom období zrušila aj Primátorský punč. Zamestnanci mesta však vyzbierali sumu 451 eur, ktorú darovali osamotenej matke s postihnutým synom.

Silvestrovský ohňostroj nebude v Žiarskom okrese ani v Kremnici, a to napriek tomu, že samospráva ho mala zakúpený už rok dopredu. "Nikdy sme do toho neinvestovali veľa peňazí, vždy to bolo na úrovni 200 či 300 eur," prezradil primátor mesta Alexander Ferenčík.

Primátor tiež eviduje záujem niektorých miest namiesto ohňostrojov podporiť útulky pre zvieratá. Tvrdí, že mesto Kremnica napriek ohňostroju každoročne pomáha občianskemu združeniu Pes a mačka v ohrození.

V okrese Žarnovica zrušilo silvestrovský ohňostroj mesto Nová Baňa. "Ochranári zvierat každoročne upozorňujú, že oslavy Nového roka sú nielen pre domácich miláčikov, ale aj pre voľne žijúce živočíchy a vtáctvo veľmi stresujúce a nebezpečné. Počas silvestrovskej noci tiež dochádza k výraznému znečisťovaniu nielen vzduchu, ale aj vody a pôdy," uviedla samospráva na svojom webe.

Ohňostroj naďalej plánujú v Žarnovici, samospráva ho zakúpila ešte v septembri, dúfajúc, že sa situácia s pandémiou zlepší. "Novoročný ohňostroj plánujeme 'odpáliť' z priestoru horného kaštieľa. Je to miesto, kde predpokladáme, že by ho

zo svojich bytov a domov mohlo sledovať čo najviac občanov nášho mesta a súčasne, aby neboli porušené platné opatrenia. V prípade, že budú nepriaznivé podmienky na jeho viditeľnosť, ohňostroj sa odpaľovať nebude," potvrdila viceprimátorka mesta Alena Kazimírová.