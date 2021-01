Banská Štiavnica a Štiavnické vrchy sú lákadlom aj v zimných mesiacoch

Mesto a jeho okolie má návštevníkom čo ponúknuť aj počas zimného obdobia.

3. jan 2021 o 12:13 TASR

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Mesto Banská Štiavnica a jeho okolie je turistami vyhľadávané aj počas zimného obdobia.

Vďačí za to najmä prírodnému bohatstvu, baníckej histórii, romantickým scenériám či širokým možnostiam športových a voľnočasových aktivít. Podrobnosti z oblasti zimného cestovného ruchu pre TASR priblížil riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Štiavnica Igor Kuhn.

"Na svoje si prídu aktívni športovci, zamilované páry, rodiny s deťmi, ale i seniori či celé partie. Veľkou výhodou Štiavnice je aj to, že sa nachádza v centre Slovenska a či idete z Bratislavy alebo z Popradu, autom ste u nás do dvoch hodín cesty," uviedol Kuhn s tým, že región ponúka okrem prírodného bohatstva aj to kultúrne spojené najmä s banskou históriou.

Ako potvrdil za Informačné centrum mesta Ján Sedilek, záujem turistov o Banskú Štiavnicu počas zimného obdobia v posledných rokoch rastie. Kým v roku 2017 priestory Informačného mesta počas zimy navštívilo 4827 ľudí, v roku 2018 to už bolo 5327 a v roku 2019 takmer 6500 turistov.

V samotnom meste návštevníkov lákajú najmä múzeá a galérie Slovenského banského múzea či obľúbená Banka Lásky, ktoré sú však pre aktuálnu situáciu s pandémiou nového koronavírusu pre turistov neprístupné.

V okolí Banskej Štiavnice sú rovnako ako počas leta aj v zimných mesiacoch vyhľadávané tajchy. "Na jednom zažijete najlepší rodinný hokej, iné zas obľubujú aktívni otužilci. Na Veľkej Vodárenskej si miestni raz za čas pripravia romantické

nočné korčuľovanie za svitu sviečok a lampášov. To je pravá štiavnická romantika," prezradil Kuhn. Upozorňuje však, že korčuľovanie na zamrznutých tajchoch je iba na vlastnú zodpovednosť, treba pozorne sledovať počasie a dbať na opatrnosť.

Štiavnické vrchy ponúkajú aj široké možnosti zimnej turistiky. Častým a obľúbeným prírodným javom je inverzia, keď sa nad hmlou vytŕča iba známa banskoštiavnická Kalvária.

"Štiavnické vrchy sú v zimnom období takmer prázdne a skôr ako turistov tu stretnete malú lesnú zver. Snehová prikrývka navyše vytvára romantickú atmosféru a keď zafarbí kopce, hrebeňové lúky a náučné chodníky, niet krajšieho miesta pre prechádzky po regióne," poznamenal Kuhn.

Na svoje si v okolí mesta prídu aj priaznivci bežeckého lyžovania, v Štiavnických vrchoch majú k dispozícii 45 km značených trás s rôznym stupňom náročnosti. Pre lyžiarov je k dispozícii stredisko Salamandra resort, ktoré 28. decembra odštartovalo tohtoročnú sezónu spustením malého vleku.

"Na sánkovanie odporúčame svahy okolo tajchu Červená studňa alebo neďaleké Rosniarky," povedal Kuhn.

"Štiavnica je v zime tichá, romantická a pokojná. Je rovnako krásna ako v lete. Pre mnohých návštevníkov je toto novinka. Rovnako sú na tom Štiavnické vrchy, ich krása zatiaľ leží v podstate neobjavená, zatienená obrazom Štiavnice," zhodnotil Kuhn.