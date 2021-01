Mesto sa pripravuje na organizáciu testovania na školách

V Žiari nad Hronom sa pripravujú na testovanie na ochorenie COVID-19, aby sa žiaci mohli opäť učiť prezenčne.

4. jan 2021 o 8:38 TASR

ŽIAR NAD HRONOM. Mesto Žiar nad Hronom sa pripravuje na organizáciu testovania na ochorenie COVID-19 na základných školách, aby sa žiaci druhého stupňa mohli opäť učiť prezenčne. Ako potvrdil vedúci kancelárie primátora Martin Baláž, samospráva začala s prípravami ešte v predvianočnom období.

"Pred vianočnými sviatkami sme sa začali v spolupráci s riaditeľmi troch základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto, a školským úradom pripravovať na testovanie. Uskutočniť by sa malo 8. a 9. januára," potvrdil Baláž.

Samospráva podľa jeho slov zabezpečuje zdravotníkov, administratívny personál aj ochranné pomôcky. Antigénové testy má zabezpečiť štát.

Záujem o testovanie zo strany rodičov je podľa Baláža vysoký a v prieskume sa pohyboval na úrovni 70 až 80 percent. Odberové miesta by mali vzniknúť na všetkých troch ZŠ.

"Na dvoch školách už boli odberové miesta v rámci celoplošného testovania, máme teda doriešenú logistiku, ako by to malo fungovať. Na ďalšej škole tiež nevidíme problém so zriadením odberového miesta," priblížil Baláž s tým, že na pôde mesta zasadne organizačná porada, ktorá bude reagovať na aktuálny vývoj situácie s pandémiou nového koronavírusu.