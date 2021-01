Mesto vyhlásilo súťaž na rekonštrukciu atletického štadióna

Vďaka rekonštrukcii bude štadión vhodný na prípravu reprezentantov atletických disciplín, tréningy a preteky atlétov.

4. jan 2021 o 13:56 TASR

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Samospráva Banskej Štiavnice vyhlásila verejnú súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu atletického štadióna.

Uchádzači o zákazku v predpokladanej hodnote vo výške viac ako 530.000 eur môžu ponuky mestu predložiť do 28. januára. Vychádza to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

"Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia atletického štadióna v Banskej Štiavnici vrátane nevyhnutného technického a materiálneho vybavenia atletického štadióna so 400-metrovým atletickým oválom s umelým povrchom do takej miery, aby spĺňal technické požiadavky Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF," uvádza mesto v súťažných podkladoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súčasťou atletického štadióna majú byť okrem atletického oválu so šiestimi dráhami aj sektory pre skok do výšky, skok do diaľky, hod oštepom, vrh guľou a trať vodnej priekopy.

"Rekonštrukciou vznikne atletický štadión vhodný na prípravu reprezentantov atletických disciplín, tréningy atlétov a atletické preteky," tvrdí mesto v dokumentoch.

Predpokladaná hodnota rekonštrukcie je stanovená na 538.261,1 eura bez DPH. Ako pre TASR potvrdila primátorka mesta Nadežda Babiaková, samospráva získala od Slovenského atletického zväzu dotáciu vo výške 250.000 eur.

"Zvyšné prostriedky budú vyčlenené z rezervných prostriedkov mesta, prípadne formou úveru, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo," prezradila Babiaková. Predpokladaná doba realizácie je desať mesiacov od odovzdania staveniska, predpokladaný začiatok prác je stanovený na marec 2021.