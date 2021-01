Pohronie začalo prípravu, predstavilo nových hráčov aj skúseného brankára

Aktuálne je na poslednom mieste.

4. jan 2021 o 20:13 TASR, Ivan Mriška

ŽIAR NAD HRONOM. Futbalisti Pohronia začali prípravu na jarnú časť Fortuna ligy. V tíme sa po prvýkrát objavil skúsený 35-ročný brankár Libor Hrdlička, ktorý na stredné Slovensko prichádza z Karvinej.

Informáciu o prestupe bývalého hráča poľských či gruzínskych klubov priniesla oficiálna stránka Pohronia.

„Príchodom skúseného gólmana, akým je Libor, dosiahneme väčšiu konkurencieschopnosť na brankárskom poste. Poznám ho dobre, je to kvalitný brankár s prehľadom v hre a veľmi dobrou komunikáciou v zápase.

Spolu s Tomášom Jenčom vytvoria silnú dvojicu brankárov, ktorá sa určite, v dobrom slova zmysle, pobije o svoje miesto v základnej zostave,“ pre klubový web povedal tréner Pohronia Jan Kameník.

V znamení viacerých zmien

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom schválilo koncom decembra prevod 20 percent akcií spoločnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, a.s. pre budúceho spoluvlastníka, ktorým sa stane Loic Favre.

V FK Pohronie sa udiali aj viaceré zmeny vo vedení klubu.

Novým športovým manažérom sa stal Štefan Zaťko, ktorého prácou bude vyhľadávať domácich hráčov pre A-tím. Pohronie stráca päť bodov na predposlednú Senicu, odohralo však o dva zápasy menej.

Hlavný tréner Jan Kameník z Česka mal v pondelok k dispozícii 17 hráčov, káder sa ešte bude meniť, finálnu podobu by mal dostať v polovici januára.

Nové mená v zostave

Do mužstva zatiaľ pribudlo okrem Hrdličku niekoľko nových mien.

Na hrote útoku nahradí Boniho Bimenyimanu, ktorému sa skončilo hosťovanie, Adler da Silva, 22-ročný švajčiarsky hráč brazílskeho pôvodu.

Do obrany pribudol 23-ročný stopér z MFK Liptovský Mikuláš, Andrej Štrba.

Do prípravy sa zapojil aj mladý 19-ročný obranca Samuel Jenát, ktorý doposiaľ pôsobil v FK Železiarne Podbrezová alebo Armedii Bratislava.

Do prípravy sa čoskoro zapojí aj dvojica mladých talentovaných krídelníkov z Afriky - Ismael Dao z Pobrežia Slonoviny, Malienne Ladji z Mali a tiež dvaja hráči z kategórie do 19 rokov.

Črtá sa príchod ďalších

Pohronie by mohli posilniť aj ďalší hráči. Pokiaľ však nebude všetko definitívne doriešené, tak vedenie tímu ich mená zverejňovať nebude.

„Máme zahraničného partnera zo Švajčiarska, tam prebieha intenzívna komunikácia o príchode nových hráčov. Káder bude tvoriť 20 alebo 21 hráčov a traja brankári. Pri výbere nových hráčov sme zohľadňovali aj ich vhodnú typológiu, aby zapadali do systému hry, ktorým sa aktuálne prezentujeme." uviedol tréner Jan Kameník.

"Začali sme viac pracovať s regiónom a našou mládežníckou kategóriou. Z 19-ky prišli dvaja hráči plus jeden hráč z regiónu. Po odchode Bimenyimanu sme tiež poslinili post útočníka,“ dodal.

Sú v obmedzenom režime

Na štarte prípravy má hlavný kouč zatiaľ zmiešané pocity.

„Zatiaľ nemáme všetkých hráčov na tréningu. Sme v obmedzenom počte, čakáme až sa k nám pripojí zvyšok a až potom sa to rozbehne podľa plánu.

Tím dokázal slušnú kvalitu, v niektorých zápasoch podal dobré výkony. Treba povedať, že sa nám nepodarilo viac zápasov doviesť do víťazného konca. To je asi to jediné, čo chýbalo.

Hráči pracovali veľmi poctivo v tréningovom procese, mali aj veľké nasedenie v zápasoch. S tým bola spokojnosť. Kde máme rezervy, to vieme. Na tom budeme pracovať.“

Súčasťou prípravy je plánované sústredenie od 24. do 29. januára, jeho konanie však závisí od platných opatrení na zabránenie šírenia COVID-19.

V klube veria, že pandemická situácia a opatrenia prijaté vládou dovolia mužstvu odštartovať jarnú časť sezóny dohrávkami zápasov doma proti Nitre 6. februára a 9. februára na pôde Serede.

Následne 13. februára privíta Pohronie na domácej pôde Michalovce a 20. februára vycestuje na Slovan. V pláne sú prípravné zápasy s Liptovským Mikulášom, Podbrezovou, Žilinou, Banskou Bystricou či Ružomberkom.