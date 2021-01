V roku 2020 sa v Žiari nad Hronom narodilo 159 detí

Počet obyvateľov mesta napriek tomu dlhodobo klesá.

7. jan 2021 o 14:53 TASR

ŽIAR NAD HRONOM. V roku 2020 sa v Žiari nad Hronom narodilo 159 detí, ale počet obyvateľov mesta dlhodobo klesá. Za Mestský úrad Žiar nad Hronom o tom informovala Erika Rajčanová z oddelenia evidencie obyvateľstva.

"Narodilo sa 159 detí, z toho 72 chlapcov a 87 dievčat," uviedla Rajčanová. Chlapcom rodičia dávali najčastejšie mená Adam, Dávid či Jakub, dievčatám zas Eliška a Mia. V roku 2020 mesto eviduje 170 úmrtí.

Na konci roka mal Žiar nad Hronom 17.746 obyvateľov, podľa Rajčanovej je klesajúci trend počtu obyvateľov dlhodobý.

"Ľudia sa sťahujú do dedín a do väčších miest," poznamenala Rajčanová s tým, že v minulom roku sa zo Žiaru nad Hronom odsťahovalo 326 ľudí, no prisťahovalo sa len 174.