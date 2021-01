Najprv dlhé čakanie a neistota. SC Žarnovica zverejnil kalendár podujatí na rok 2021

Skrátený kalendár ráta so šiestimi súťažnými dňami.

8. jan 2021 o 10:42 Stanislav Černák

ŽARNOVICA. Aj napriek rôznym ťažkostiam, ktoré postihli každého, Speedway Club Žarnovica, sa snažil kresať iskierku nádeje aj svojou činnosťou, pretekmi, ktoré v prísnych bezpečnostných podmienkach organizoval. Teraz ostáva dúfať, že situácia v sezóne 2021 sa polepší. Je to náročné, ale treba byť optimistom.

Speedway Club Žarnovica zverejnil kalendár pretekov na rok 2021 a ako priznáva predseda klubu Martin Búri, aktuálny kalendár sa rodil asi najťažšie.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Daniel Babka hral na dvoch MS: Debutoval v prvej päťke proti Rusom, trafil hviezdneho Jašina Čítajte

„Najprv dlhé čakanie a neistota, ako to bude s kalendármi FIM, FIM Europe, v Poľsku, či v Čechách. Nakoniec všetky spomínané obsahujú termíny a preteky, ktoré rátajú s plnohodnotnou sezónou, a práve touto cestou sa vybral aj náš klub. Začiatok ostrej sezóny je síce oproti tým minulým posunutý o viac ako mesiac, no predsa obsahuje sedem pretekov v šiestich termínoch,“ informoval Búri.

Článok pokračuje pod video reklamou

Sezónu otvoria najmladší

Hneď v úvode bude zmena. „Fanúšikovia si už asi zvykli, že sezónu na našom ovále otvárajú Medzinárodné majstrovstvá Slovenska. Tentoraz však tomu bude inak. V sobotu 29. mája ju totiž otvoria tí najmladší. Žarnovica zažije svoju premiéru v organizácii pretekov v nižšej kubatúre.

V úvode júla by sa mala na ovále v Žarnovici ísť medzinárodná tímová súťaž Pohár priateľstva, na ktorej by sa mali zúčastniť tímy zo štyroch krajín (Nemecko, Slovinsko, Česká republika, Slovensko).

Nasledovať budú Medzinárodné majstrovstvá Slovenska, ktoré budú spojené s 21. ročníkom Memoriálu Ladislava Eliáša. „Obidve podujatia budú zároveň akousi organizačnou a technickou skúškou pred top podujatím žarnovickej plochodrážnej histórie,“ naznačuje Búri.

Najvýznamnejšie podujatie v auguste

Deň D by mal nastať v sobotu 21. augusta, kedy si to do Žarnovice zamieri absolútna svetová plochodrážna špička, ktorá bude v rámci Grand Prix Challenge bojovať o priamy postup do budúcoročného seriálu Veľkých cien.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Exreprezentant (24) o krivde, chybách kariéry a odmietaní ponúk. Kto ho odpálil v Česku? Čítajte

„Preteky, ktoré priťahujú každoročne pozornosť celého plochodrážneho sveta sú organizačne po každej stránke mimoriadne náročné, ale dúfajme, že budú skvelou vizitkou a reklamou žarnovickej plochej dráhy,“ nechal sa počuť predseda SC Žarnovica.

Záver sezóny bude patriť tentoraz medzinárodnej súťaži MACEC Cup. „Sezóna 2021 je v plánoch pomerne bohatá, ostáva len dúfať, že sa súčasná situácia okolo Covidu dovtedy upokojí a my budeme svedkami nezabudnuteľných zážitkov nasýtených nádherným zvukom plochodrážnych motorov,“ vyslovil prianie Búri.