Mesto vyhlásilo súťaž na predaj pozemku a výstavbu bytového domu

Podmienkou samosprávy je, že súkromný investor na pozemku postaví nový bytový dom s polyfunkčnými priestormi.

12. jan 2021 o 14:18 TASR

NOVÁ BAŇA. Mesto Nová Baňa vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj stavebného pozemku. Podmienkou samosprávy je, že súkromný investor na ňom postaví nový bytový dom.

Minimálna kúpna cena pozemku s výmerou 3845 metrov štvorcových je 15 eur za meter štvorcový. Vyplýva to z materiálov, ktoré mesto zverejnilo na svojej webovej stránke.

Predmetom súťaže je uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku pre účel výstavby bytového domu na sídlisku Pod sekvojou. Na pozemku, ktorý je aktuálne majetkom mesta, má podľa podmienok zmluvy vyrásť šesťposchodový bytový dom s polyfunkčnými priestormi na prízemí.

"Budúci kupujúci sa zaväzuje bytový dom architektonicky prispôsobiť jestvujúcim bytovým domom na sídlisku Pod sekvojou. Budúci kupujúci sa zaväzuje vybudovať na vlastné náklady prístupové komunikácie k bytovému domu a nové parkovacie miesta prislúchajúce k bytovému domu," stanovilo mesto v podmienkach. Úspešný uchádzač bude na vlastné náklady musieť zabezpečiť aj prekládku inžinierskych sietí.

Stavba bytového domu by podľa materiálov mala začať najneskôr rok po uzavretí zmluvy, dokončenie stavby je stanovené do troch rokov od začiatku výstavby. Záujemcovia môžu svoje ponuky mestu predložiť do 17. februára, kritériom pre určenie víťaza bude najvyššia ponúknutá cena.