Úmrtia pribúdajú, problém budú mať pohrebné i kremačné služby

Situácia sa postupne zhoršuje.

15. jan 2021 o 18:21 min

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Počet zosnulých na Covid-19 sa v každom regióne Slovenska neustále zvyšuje. Situácia sa postupne zhoršuje, čo sa dotýka nielen nemocníc a ich problémov s kapacitami, ale i pohrebníctiev a kremačných služieb.

Príde rapídne zhoršenie

Predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž pripomína, že aktuálna situácia v súvislosti s novým koronavírusom a neustále zvyšujúcimi sa počtami úmrtí nie je lichotivá.

„Zosnulých na Covid-19 stále pribúda v každom regióne, ale zatiaľ to pohrebné služby i krematóriá zvládajú. Avšak, do 2 týždňov sa situácia rapídne zhorší – úmrtnosť sa bude zvyšovať, čo bude veľkým problém,“ hovorí Stríž.

Aktuálne na Slovensku existuje 7 krematórií, z toho 1 v Banskej Bystrici nefunguje. Počty samotných kremácií podľa neho nie je možné nejakým spôsobom navýšiť, pretože na jednu kremačnú službu potrebuje približne 50-55 minút a niekedy aj viac ako hodinu.

Problém s uskladňovaním zosnulých sa zatiaľ dotýka najmä veľkomiest a nemocníc. Stríž zároveň hovorí o tzv. dominovom efekte.

„Pokiaľ nám budú pribúdať zosnulí, v rámci nedisciplinovasti tých, ktorí nie sú ochotní akceptovať pandémiu a potulujú sa kade-tade, tak nám pacienti logicky budú v nemocniciach pribúdať. Z toho 1-2 percentá z nich v nemocniciach aj zomrie,“ ozrejmuje s tým, že nemocnice, ktoré aj disponujú patologickým oddelením a podobne, majú svoje kapacity.

To znamená, že tu začína prvý proces, kde pred pitvou a po nej nemocnice niekde potrebujú zosnulých uložiť a v momente, ako sa im začnú kapacity plniť, budú tlačiť aj na pohrebné služby a na ostatné zložky.

Je to v rukách ľudí

Ladislav Stríž upozorňuje, že do 2 týždňov budú špeciálne chladiarenské zariadenia potrebovať aj pohrebné služby a predĺži sa aj doba čakania na pohreb.

„Zosnulí musia byť niekde na dobu čakania aj uložení, pretože pohrebníctva nebudú stíhať pochovávať. Na všetko totiž potrebujete čas – na výkop hrobu, termín kremácie, a podobne.

Tu vidíme ten dominový efekt, ktorý do 2 týždňov bude určite vrcholiť,“ pripomína. Aktuálne je účasť na pohreboch limitovaná podľa nariadení hlavného hygienika na 6 ľudí.

„Chcem apelovať a poprosiť ľudí a príbuzných, pokiaľ nemusia, nech nechodia toľkí na pohreby a ak aj idú, nech dodržiavajú odstupy. Viem, je to emotívna záležitosť a v tejto dobe nielen pre pozostalých, ale aj pre pohrebné služby,“ vysvetľuje.

Sú pripravení na najhoršie

Stanka Šaková z pohrebníctva v Banskej Štiavnici potvrdzuje, že situácia sa postupne naozaj zhoršuje – počet zosnulých narastá, ale samotná úmrtnosť je vyššia z roka na rok.

Úmrtia na koronavúrus pribúdajú a približne za posledné dva mesiace tých, ktorí majú v úmrtnom liste zaznamenaný Covid-19, tiež.

„Snažíme sa pripraviť na najhoršiu verziu. Kapacitu boxov máme 6-8 a takýto box má aj každá obec. Preto sme sa dohodli so starostami, že keby bola situácia veľmi zlá, tak budeme tých, ktorí nie sú infekční, ukladať do boxov ku nim a infekčných zas ku nám.

Máme totiž lepšie prostriedky na dezinfekciu a nechceme, aby sa s tým zaťažovali obce,“ hovorí o situácii Šaková s dôvetkom, že zatiaľ však našťastie stíhajú urobiť aj 2-3 pohreby denne a doba čakania je maximálne 3 dni.

Mrzí ich však, že sa pozostalí nemôžu s príbuznými dôstojne rozlúčiť.

Niektoré pohrebné služby nerobia podľa nej takmer žiadne obrady, no oni umožňujú rozlúčku aspoň pri aute.

„Viem, že sú služby, ktoré nebožtíka aj vystavia a oblečú, na čom ale šialene zarábajú. My sme sa k tomu postavili tak, že ak prežijeme a budeme tu aj po pandémii, tak by sme sa chceli medzi ľuďmi pohybovať so vztýčenou hlavou,“ uzatvára.