Problém s autovrakmi riešia kontinuálne, ohrozujú aj životné prostredie

Tiež narúšajú vzhľad. Chcú ich preto odstrániť.

17. jan 2021

ŽIAR NAD HRONOM. Mestá a obce bojujú každý rok s problémom výskytu autovrakov, ktoré zbytočne zaberajú verejné priestranstvá, s čím súvisí okrem iného aj znečistenie životného prostredia.

Niektoré preto vyzývajú majiteľov na ich odstránenie aj prostredníctvom svojich webových stránok a sociálnych sietí.

Nemôžu promptne reagovať

V Žiari nad Hronom riešia túto problematiku kontinuálne. Podľa slov hovorcu mesta Martina Baláža niektorí ľudia nechávajú svoje autovraky napospas osudu zámerne. Iní zas nie sú schopní situáciu s odstaveným vozidlom, ktoré je už dávno vyradené z evidencie, riešiť.

„Tieto autá zaberajú priestory na parkovanie, je to nepríjemné pre domácich, niekedy sú už aj terčom vandalizmu. Mali sme prípady, že v nich zvykli v lete prespávať aj bezdomovci,“ hovorí Baláž.

V meste aktuálne evidujú osem autovrakov, ktoré sú predmetom riešenia.

Vysvetľuje, že takéto vozidlo nemôžu len tak naložiť a niekam odviesť, pretože stále je majetkom niekoho.

„My ho začneme riešiť v určitom správnom konaní, musíme to posunúť na Okresný úrad. Buď sa správny orgán spojí s majiteľom ak je možné ho nájsť a komunikuje a vyzve ho, aby si ho odstránil, resp. ho odstránime my na vlastné náklady,“ vysvetľuje s tým, že tie si neskôr uplatnia u vlastníka pokiaľ je známy.

Tiež sa však stretávajú aj s prípadmi, kedy vlastník zomrel, teda je v riešení dedičského konania a ide o dlhodobú záležitosť. Z hľadiska mesta je najväčším problémom, že zaberajú miesto.

„Nemôžeme promptne a rýchlo zasiahnuť, že by sme ho odstránili aj keby to bolo na naše náklady. Väčšinou je však vlastník našťastie vždy dohľadateľný,“ poznamenáva a dodáva, že proces je však ťažkopádny a ide pomaly. Výsledky však majú, každý rok vyriešia približne do desať kusov.

Majiteľa našli vždy

Mesto Nová Baňa odstránilo za minulý rok z verejných priestranstiev šesť vrakov a ročne ich býva približne medzi päť až osem.

„Zatiaľ sme nemali nejaké veľké problémy, vždy sa nám podarilo zistiť majiteľov alebo držiteľov. Prevažne postačuje ústna výzva a väčšinou ide o blokovanie parkovacích miest,“ ozrejmuje situáciu náčelník mestskej polície Róbert Müller, podľa ktorého dobre spolupracujú aj samotní občania. Tí totiž takéto prípady polícii nahlasujú aj sami.

„Zatiaľ sa nám podarilo odstrániť ich tak, že sme vyzvali samotných majiteľov alebo držiteľov. Párkrát sme ich museli vyzvať písomne, tam sme im dali lehotu podľa zákona 30 – 60 dní na zjednanie nápravy.“

Mesto musí v týchto prípadoch postupovať podľa zákona o odpadoch a vždy berie aj ohľad na to, či v konkrétnom prípade hrozí aj nejaké nebezpečenstvo poškodenia životného prostredia.

Vraky tiež zhoršujú vzhľad mesta. Zatiaľ sa nestretli s prípadom, že by majiteľ zomrel alebo nebol známy, ani s tým, že by museli k odstráneniu pristúpiť sami.

Vyzývajú ich

Starosta obce Trnavá Hora Pavel Kravec vyzýva aj prostredníctvom svojej stránky na odstránenie takýchto autovrakov. Podľa neho neoprávnené využívanie verejných priestranstiev, či dlhodobo odstavené autá neschopné prevádzky popri miestnych komunikáciách, sú v obci dlhodobým problémom.

V októbri minulého roka preto sám inicioval, aby Komisia pre stavby, životné prostredie a verejný poriadok zdokumentovala všetky skládky a dlhodobo odstavené autá v obci.

Celkovo v Trnavej Hore identifikovali 21 vozidiel (vrátane dvoch traktorov).

Z tohto počtu tvoria asi polovicu autovraky, druhú polovicu predstavujú dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré síce sú opatrené evidenčnými číslami, avšak bez platnej technickej a emisnej kontroly.

„Tento problém pretrváva už dlhší čas, v minulosti sme sa snažili „urobiť poriadok“ na základe opakovaných verbálnych upozornení a žiadostí o nápravu veci, ale v podstate bez želateľného výsledku.“

Obec preto zvolila systémový prístup využívajúc zákonné možnosti,“ povedal Kravec s tým, že ročne sa ich objaví približne štyri. Podľa jeho slov ide o zložitú situáciu a jej riešenie spočíva v možnostiach identifikácie majiteľa cez ŠPZ, WIN kód cez políciu alebo verejnou vyhláškou, ak sa týmto spôsobom nedá majiteľ zistiť, lebo ide o vrak a ŠPZ ani WIN kód už vozidlo nemá.

Hrozba aj pre životné prostredie

Zákon o odpadoch umožňuje obci vyzvať držiteľa vozidla k jeho odstráneniu z verejného priestranstva v lehote 60 dní. Ak vozidlo nie je v tejto lehote odstránené, obec ho môže premiestniť na určené parkovisko, z ktorého si ho majiteľ môže prevziať. Náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ vozidla.

Ak si vozidlo nikto neprevezme, upovedomí sa o tom Okresný úrad, ktorý ho môže natrvalo vyradiť z evidencie. Vozidlo sa tak stane starým vozidlom a môže byť zošrotované oprávnenou spoločnosťou.

„Autovraky predovšetkým ohrozujú životné prostredie (vytekajúce kvapaliny a olej) a narúšajú estetický vzhľad obce. Taktiež predstavujú nebezpečenstvo úrazu pre ľudí, môžu byť objektom vandalizmu a v niektorých prípadoch sú aj prekážkou pri zimnej údržbe ciest,“ uzatvára Kravec.