Nemocnica zaočkovala ďalších zdravotníkov, reaguje aj na problém s plytvaním vakcín

O očkovanie je medzi zamestnancami záujem.

18. jan 2021 o 11:13 min

ŽIAR NAD HRONOM. Jednou z aktuálnych tém, o ktorých sa hovorí, je aj otázka, čo s nevyužitou vakcinačnou látkou proti ochoreniu Covid-19, ak sa prihlásená osoba uvedená na zozname čakateľov na očkovanie jednoducho nedostaví.

Nemocnica Svet zdravia v Žiari nad Hronom s týmto problémom zatiaľ skúsenosti nemá a vakcináciu využívajú zamestnanci v plnej miere.

Vo vakcinácii pokračujú

V žiarskej nemocnici Svet zdravia je aktuálne na Covid lôžkach hospitalizovaných 22 pacientov, z toho traja potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie. Kapacita je 35 reprofilizovaných Covid lôžok a v domácej karanténe je 22 zamestnancov nemocnice.

Hovorkyňa ProCare a Svet zdravia Jana Fedáková informovala, že minulý týždeň bolo počas prvých dvoch vakcinačných dní (7. a 8. januára) v zriadenom vakcinačnom centre v žiarskej nemocnici zaočkovaných spolu prvých 100 zamestnancov.

V zmysle priorít vakcinácie určených národnou stratégiou očkovania najprv očkovanie absolvovali zamestnanci pôsobiaci na najviac exponovaných pracoviskách, a to covid oddelenie, oddelenie vnútorného lekárstva a jednotka intenzívnej starostlivosti, OAIM, urgentný príjem a RDG oddelenie.

V utorok 12. januára boli nemocnici dodané ďalšie vakcíny a zaočkovali tak ďalších 420 zamestnancov.

Okrem toho boli aktuálne zaočkovaní aj zdravotníci z banskoštiavnickej nemocnice a žiarska nemocnica pokračuje s vakcináciou ambulantných lekárov v regióne, zamestnancov dopravnej zdravotnej služby, personálu Mammacentra sv. Agáty v Banskej Bystrici, zamestnancov lekární či domovov sociálnych služieb.

Až šesť dávok

„Vakcíny dostávame a uchovávame v chladovom reťazci, čo znamená, že po ich naskladnení je potrebné ich spotrebovať do piatich dní. Objednávame ich preto priebežne tak, aby sa postupne zaočkovali všetci zamestnanci, ktorí prejavili záujem,“ ozrejmuje Fedáková a dodáva, že keďže objednávajú vakcíny podľa počtu vopred nahlásených zdravotníkov, plne ich využijú.

Zatiaľ preto neevidujú prípady, že by sa zamestnanec nahlásil a následne zmenil názor a na očkovanie neprišiel.

„O očkovanie je medzi našimi zamestnancami záujem. Najprv sa osoba zaregistruje, zmeriame jej telesnú teplotu, vyplní dotazník o zdravotnom stave. Lekár tento dotazník zhodnotí, osobu vyšetrí a je jej aplikovaná vakcína v sede alebo ležmo zdravotnou sestrou.

Po vakcinácii je očkovaný sledovaný 15 minút, dostane doklad o zaočkovaní a následné naplánovanie preočkovania,“ vysvetľuje postup Fedáková s tým, že vďaka efektívnejšiemu využitiu dodanej vakcinačnej látky celkovo dokážu zaočkovať o 800 zamestnancov viac, ako by z rovnakých dávok zaočkovali ešte predminulý týždeň.

„Sieť totiž obstarala špeciálne striekačky (s minimálnym mŕtvym priestorom), ktoré umožnia z jednej ampulky aplikovať až šesť vakcinačných dávok (doteraz ich bolo päť). Žiaľ, ukazuje sa, že na trhu začína byť nedostatok aj tohto špeciálneho zdravotníckeho materiálu,“ pripomína.

Vakcínou sa plytvať nesmie

Otázku, čo s nevyužitou vakcinačnou látkou, riešila na nedávnom rokovaní aj Národná rada Slovenskej republiky. Ako uviedla TASR, predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) sa v pléne vyjadril, že lekár by nemal byť sankcionovaný za to, že zabráni vyliatiu vakcinačnej látky proti ochoreniu Covid-19 zaočkovaním niekoho mimo zoznamu.

Môže sa podľa neho stať, že niekto zo zoznamu nepríde na očkovanie a ak lekár nebude mať žiadny náhradný zoznam, mal by mať možnosť zaočkovať niekoho aj „z ulice“. Hovorí, že vakcínou nemôže plytvať a lekári by sa nemali báť ju využiť.

„Je tu kopec ľudí, ktorí by sa radi dali očkovať, ale sú v zoznamoch až niekedy v lete. A my tu budeme vyhadzovať vakcíny,“ podotkol s tým, že lekár by nemal dostať pokutu, ak nedokáže zohnať niekoho z náhradného vakcinačného zoznamu, a preto vyjde na chodbu a spýta sa ľudí, ktorí tam čakajú, či sa nechcú dať očkovať.

Kollár tiež uviedol, že chcel pôvodne vetovať v koalícii navrhovanú pokutu 10- tisíc eur pri očkovaní mimo zoznamu. Hovorí, že z vakcín sa nič nemôže vyhadzovať.

Hoci minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) avizoval, že bude aj náhradný vakcinačný zoznam, Kollár sa pýta, kto ho bude pripravovať a čo ak lekár ani do pol hodiny nikoho zo zoznamov nezoženie. Zdôraznil, že si nemôžeme dovoliť vakcínu vylievať do koša.

Celkovo v 14 nemocniciach

Od stredy minulého týždňa sieť nemocníc Svet zdravia spustila vakcináciu zdravotníkov vo svojich 14 nemocniciach. Za prvé tri dni sa zaočkovalo viac ako 2800 zamestnancov siete a minulý týždeň ich bolo vyše 5100.

„Od tohto týždňa sa začne očkovanie v troch vakcinačných centrách – nemocniciach v Michalovciach, Rožňave a Humennom aj určené skupiny ľudí, ktorí sa prihlásia cez národný portál na voľné kapacity v rámci dňa. Stále hovoríme o konkrétne definovaných zdravotníckych pozíciách v zmysle národnej očkovacej stratégie,“ uzavrela Fedáková.