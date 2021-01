Začína sa celoplošné testovanie, na týchto miestach sa môžete dať testovať

Na Slovensku začína celoplošné skríningové testovanie. V našom regióne sa môžete dať otestovať na viacerých miestach.

18. jan 2021 o 16:48 SITA, Lucia Líšková

ŽIAR NAD HRONOM. Na Slovensku sa uskutoční celoplošné skríningové testovanie. Na tlačovej konferencii to po včerajšom rokovaní vlády oznámil predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Testovanie začína v pondelok 18. januára a bude trvať do utorka 26.januára.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) oznámil, že vláda predĺžila zákaz vychádzania do nedele 7. februára. Od stredy 27. januára sa občania, ktorí nebudú môcť pracovať z domu, budú musieť preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu alebo PCR testu. Obmedzenie bude platiť aj pre návštevy prírody, ale len pre občanov od 15 do 65 rokov.



Podľa Krajčího na test nemusia ísť ľudia, ktorí ostanú v domácej karanténe a zákaz vychádzania porušia len v prípade, že potrebujú naplniť nevyhnutné životné potreby.

Článok pokračuje pod video reklamou

Krajčí plánuje oznámiť výsledky celoplošného testovania v piatok 29. januára. "Následne rozdelíme Slovensko na 37 horších a 36 lepších okresov. V tých 37 horších okresoch sa tento skríning zopakuje a potom od stredy 3. februára sa ľudia z tých okresov budú musieť opäť preukazovať negatívnym výsledkom testu až do nedele 7. februára," povedal Krajčí. Testy, ktoré sa budú kontrolovať od 7. februára nesmú byť staršie ako sedem dní.



Krajčí zároveň uviedol, že okresy s lepšími výsledkami budú od nedele 7. februára nabiehať na COVID automat. Pre okresy s horšími výsledkami bude aj po tomto dátume platiť zákaz vychádzania.

Zoznam odberných miest v regióne

Testovanie bude prebiehať v existujúcich mobilných odberových miestach. K nim by mali postupne pribúdať ďalšie odberové miesta, ktoré za pomoci vlády zriadia samosprávy.

Tu je zoznam niekoľkých odberových miest, ktoré môžete v našom regióne navštíviť. O zriadení nových odberových miest budeme priebežne informovať.

Antigénové testovacie miesta s možnosťou pilotného objednávania:

MEDIFORM, s.r.o., Cintorínska 20 - exteriér, Nová Baňa

Prevádzka: pondelok - piatok, 8:00 - 16:00

Na test sa môžete objednať tu: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Nemocnica Žiar nad Hronom - Svet zdravia a.s., Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom

Prevádzka: pondelok - piatok, 7:00 - 15:00

Na test sa môžete objednať tu: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

RÚVZ Žiar nad Hronom, Ul. Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom

Prevádzka: utorok, streda, štvrtok, 9:00 - 11:00

Na test sa môžete objednať tu: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Mobilné odberové miesta, ktoré môžete navštíviť bez objednania:

Mobilné odberové miesto, Slovenský Červený kríž, Kultúrne centrum, Kammerhofská 177/1, Banská Štiavnica

Prevádzka: pondelok - piatok, 9:00 - 19:00, sobota 8:00 - 17:00

Mobilné odberové miesto, MEDIFORM, s.r.o., mobilný kontajner, Bystrická 1595, Žarnovica

Mobilné odberové miesto, Slovenský Červený kríž, priestory bývalej reštaurácie, Š. Moysesa 439/46, Žiar nad Hronom

Prevádzka: pondelok - piatok 9:00 - 13:00