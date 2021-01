Koronavírus: Odberné miesta v regióne Žiar nad Hronom (Celoplošné testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v regióne Žiar nad Hronom.

19. jan 2021 o 14:24 Lucia Líšková

ŽIAR NAD HRONOM. Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie. Testovanie sa začalo v pondelok 18. januára a bude trvať do utorka 26.januára.

Ako po nedeľnom rokovaní vlády avizoval minister zdravotníctva Marek Krajčí, od stredy 27. januára sa občania budú musieť preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu. Urobiť tak musia ľudia, ktorí nemôžu pracovať z domu, ale aj takí, ktorí chcú ísť do prírody. Platí to pre obyvateľov od 15 do 65 rokov.

V mestách a obciach postupne pribúdajú nové odberové miesta, kde sa počas celoplošného skríningového testovania obyvatelia môžu dať testovať. Prinášame vám aktuálny prehľad odberových miest v našich okresoch.

Antigénové testovacie miesta v okrese Žiar nad Hronom

Nemocnica Žiar nad Hronom - Svet zdravia a.s., Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom

Prevádzka: pondelok - piatok, 7:00 - 15:00

Na test sa môžete objednať tu: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

RÚVZ Žiar nad Hronom, Ul. Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom

Prevádzka: utorok, streda, štvrtok, 9:00 - 11:00

Na test sa môžete objednať tu: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Mobilné odberové miesto, Slovenský Červený kríž, priestory bývalej reštaurácie, Š. Moysesa 439/46, Žiar nad Hronom

Prevádzka: pondelok - piatok 9:00 - 13:00

Odberové miesto, Mestská telocvičňa, Kremnica

Odberové miesto, Mestské kultúrne stredisko, Kremnica

Prevádzka: 6 dní v týždni, mesto Kremnica dátum a čas otvorenia odberových miest poskytne v najbližších dňoch

Odberové miesto, Kultúrny dom Andreja Kmeťa, Bzenica

Prevádzka: štvrtok 21. januára, 8:00 – 20:00

Odberové miesto, Kultúrny dom, Lovča

Prevádzka: utorok 26. januára, 8:00 – 19:00. Čas od 8:00 do 9:00 je vyhradený pre obyvateľov obce Dolná Trnávka.

Mobilné odberové miesto, Kultúrny dom Jalná, Trnavá Hora

Prevádzka: sobota – nedeľa, 23. – 24. januára

Čas, kedy sa budú môcť záujemcovia dať testovať, obec spresní v priebehu týždňa.

Otvorenie niekoľkých nových odberových miest avizovalo v pondelok 19. januára mesto Žiar nad Hronom. O konkrétnych miestach a časoch ich prevádzky vás budeme informovať.

Na otvorení odberových miest intenzívne pracuje aj obec Bartošova Lehôtka, kde by sa malo testovanie uskutočniť najneskôr do 27. januára. Rovnako na sprevádzkovaní odberových miest pracujú aj obce Kosorín a Pitelová, kde by sa malo testovať počas víkendu, teda 23. a 24. januára.

Antigénové testovacie miesta v okrese Žarnovica

MEDIFORM, s.r.o., Cintorínska 20 - exteriér, Nová Baňa

Prevádzka: pondelok - piatok, 8:00 - 18:00

V prevádzke: 2 odberové miesta

Na test sa môžete objednať tu: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Odberové miesto, Centrum voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa

Odberové miesto, pri Rýchlej záchrannej zdravotnej službe, Bernolákova 3, Nová Baňa

Prevádzka: sobota – nedeľa (23. – 24. januára), čas odberu mesto Nová Baňa spresní po dohode so spoločnosťou MEDIFORM s.r.o., s ktorou spolupracuje na organizácii celoplošného skríningového testovania

Mobilné odberové miesto, MEDIFORM, s.r.o., mobilný kontajner, Bystrická 1595, Žarnovica

Prevádzka: utorok – sobota, 8:00 – 18:00

V prevádzke od 19. do 23. januára: utorok: 2 odberové miesta, streda: 1odberové miesto, štvrtok – sobota: 2 odberové miesta

Odberové miesto, Športový dom OŠK, Hodruša-Hámre

Prevádzka: utorok 19. januára, 10:00 – 18:00, streda – piatok, 20. – 22. januára , 8:00 – 18:00

Odberové miesto, Obecný úrad, Malá Lehota

Prevádzka: štvrtok 21. januára, 8:00 – 20:00, spôsob testovania a poradovník obec spresní v priebehu týždňa

Odberové miesto, Spoločensko-kultúrne centrum, Veľká Lehota

Prevádzka: sobota 23. januára, 8:00 – 18:30

Mobilné odberové miesto, Župkov

Prevádzka: sobota 23. januára, 8:00 – 18:00

Záujemcovia o testovanie sa môžu prihlásiť prostredníctvom online registrácie, ktorú obec sprístupní 19. januára o 16:00. Link, pomocou ktorého sa záujemcovia môžu prihlásiť, obec Župkov uverejní na svojej webovej stránke.

Antigénové testovacie miesta v okrese Banská Štiavnica

Mobilné odberové miesto, Slovenský Červený kríž, Kultúrne centrum, Kammerhofská 177/1, Banská Štiavnica

Prevádzka: pondelok - piatok, 9:00 - 19:00, sobota 8:00 - 17:00

Mobilné odberové miesto, Kultúrny dom, Banská Belá

Prevádzka: sobota 23. januára, 8:00 – 17:00

Na test je potrebné sa objednať telefonicky, e-mailom alebo osobne na Obecnom úrade Banská Belá počas úradných hodín v dňoch 18. – 22. januára 2021.

Mobilné odberové miesto, amfiteáter, Podhorie

Prevádzka: sobota 23. januára, 8:00 – 16:00

Na test je potrebné sa objednať telefonicky, e-mailom alebo osobne na Obecnom úrade Podhorie počas úradných hodín v dňoch 19. – 22. januára 2021.

Odberové miesto, Kultúrny dom, Svätý Anton

Prevádzka: sobota 23. januára, 8:00 – 15:30. Prevádzkový čas odberového miesta sa ešte môže meniť podľa záujmu obyvateľov o testovanie. V prípade, že sa v sobotu nestihnú dať otestovať všetci záujemcovia, obec zabezpečí otvorenie odberového miesta aj v nedeľu 24. januára.

Na test je potrebné sa objednať telefonicky v čase od 7:00 – 15:00 v dňoch 19. – 22. januára 2021. Na odbernom mieste sa budú môcť dať testovať iba objednaní záujemcovia.

Odberové miesto, telocvičňa ZŠ s MŠ Maximiliána Hella, Štiavnické Bane

Prevádzka: sobota 23. januára, 7:00 – 20:00, nedeľa 24. januára, 7:00 – 12:00

Zoznam odberových miest budeme postupne aktualizovať.